Hilferufe aus Gletscherspalte! Dramatisches Bergunglück am Monte Rosa

Am Sonntag hat sich am Monte Rosa Gletscher in Zermatt (Kanton Wallis) ein dramatisches Bergunglück ereignet.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, waren zwei Alpinisten am Sonntagnachmittag auf dem Gletscher unterwegs, als beide plötzlich Hilferufe hörten - diese kamen aus einer Gletscherspalte. Nachdem die Bergsteiger die Hilferufe lokalisieren konnten, wählten sie umgehend den Notruf.

Bergsteiger aus Gletscherspalte geborgen - Mann stirbt im Krankenhaus

Daraufhin wurden mehrere Retter mit einem Hubschrauber der Air Zermatt auf den Monte-Rosa-Gletscher geflogen. Der verunglückte Alpinist sei anschließend aus der Gletscherspalte gerettet und ins Krankenhaus nach Sitten geflogen worden. Dort sei der Mann jedoch an den Folgen seiner Verletzung gestorben. Bei dem Mann soll es sich um einen 34-Jährigen aus Polen handeln.

Wilerhorn: Tödlicher Bergunfall auch auf Bietschgletscher

Ein weiteres tödliches Bergunglück hat sich ebenfalls am Sonntag am Bietschgletscher ereignet. Nach Angaben der Kantonspolizei waren drei Bergsteiger gegen 4.45 Uhr von der Bietschhornhütte zum Gipfel des Wilerhorns aufgebrochen. Auf einer Höhe von 3150 Metern, am Übergang vom Bietschjoch auf den Bietschgletscher, stürzte einer der Alpinisten plötzlich in die Tiefe.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nähere Angaben zum Alter und Herkunft des tödlich verunglückten Alpinisten liegen noch nicht vor.