Adrenalin-Kick mit Leben bezahlt! Mann stirbt am Eiger

Ein 34-jähriger Mann ist am Freitagmittag am Eiger tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war er beim Basejumping abgestürzt.

Basejumper mit Wingsuit am Eiger abgestürzt

Laut dem Polizeibericht wurde der 34-Jährige gegen 12.25 Uhr am Grad des Eiger in der Gemeinde Grindelwald als vermisst gemeldet. Er soll zuvor mit einem sogenannten Wingsuit in die Tiefe gesprungen sein.

Einsatzkräfte leiteten daraufhin sofort eine Suche nach dem Mann ein. Bei einem Suchflug entdeckten die Retter dann eine Person auf dem Challifirn-Gletscher an der Südseite des Berges. Dabei habe es sich dann um den vermissten Basejumper gehandelt, heißt es weiter. Für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Basejump-Unfall am Eiger: Absprung erfolgte an „Eiger South“

Nach aktuellen Ermittlungen war der Mann, der aus dem Kanton Bern stammt, an der Absprungstelle „Eiger South“ gestartet. Nach dem Absprung sei der Mann dann in Schwierigkeiten geraten, „mit dem Gelände“ kollidiert und abgestürzt, heißt es seitens der Polizei weiter.