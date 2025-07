Tragische Unglücke: Wieder sterben drei Menschen in den Schweizer Bergen

Wieder sind in den Schweizer Bergen mehrere Menschen tödlich verunglückt. Am Kleinen Mythen, am Lagginhorn und am Dent de Morcles starben in den vergangenen Tagen Bergsteiger und Basejumper. Außerdem meldet die Schweizer Polizei den Fund eines vermissten Alpinisten aus Japan.

Tödlicher Bergunfall am Kleinen Mythen: Erfahrener Alpinist abgestürzt

Am Kleinen Mythen im Kanton Schwyz ist ein erfahrener Bergsteiger am Dienstagnachmittag tödlich abgestürzt. Nach Angaben der Kantonspolizei war der Mann beim Abseilen an der Ostseite des Berges plötzlich in die Tiefe gestürzt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Rettungskräfte konnten den 72-Jährigen nur noch tot bergen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss jetzt die Polizei ermitteln.

Deutscher Bergsteiger am Lagginhorn gestorben

Ebenfalls am Dienstag ist am Lagginhorn ein 52-jähriger deutscher Bergsteiger ums Leben gekommen. Laut der Kantonspolizei war der Mann mit vier weiteren Bergsteigern auf dem Weg zum Gipfel. Gegen 10 Uhr befand sich die Gruppe auf einer Höhe von 3800 Metern unterhalb des Gipfels, als der Mann plötzlich abstürzte. Mehrere Bergretter flogen daraufhin zum Unfallort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Basejumper aus den USA stirbt bei Unfall am Dent de Morcles

Bereits am Sonntag ist am Dent de Morcles im Kanton Waadt ein Basejumper tödlich verunglückt. Der Mann war mit drei weiteren Basejumpern unterwegs und habe einen sogenannten Windsuit getragen, berichtet die Polizei. Während des Sprungs habe eine Widnböe den Flug derart destabilisiert, dass der Extremsportler rund hundert Meter tiefer gegen einen Felsvorsprung prallte. Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen US-Amerikaner, der auf der Durchreise durch die Schweiz war.

Vermisster Japaner am Riffelhorn tot gefunden

Bereits in der vergangenen Woche ist am Riffelhorn im Wallis ein vermisster Bergwanderer tot aufgefunden worden. Der 46-jährige Japaner sei auf einer Wanderung gewesen und galt seit dem 9. Juli als vermisst. Der Leichnam des Mannes wurde auf einer Höhe von rund 2400 Metern entdeckt. Wie der Wanderer ums Leben kam, gab die Polizei bislang noch nicht bekannt.