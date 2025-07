Bergwanderer stürzt rund 100 Meter in die Tiefe - Weiterer Bergsteiger nach tödlichem Unglück noch nicht gefunden

Bei einem schweren Bergunfall am Wildspitz (1579 m) im Kanton Wallis ist ein Bergwanderer am Wochenende schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Zug mitteilt, war der Mann in der Nacht zum Samstag mit Freunden bereits am Vortag zum Gipfel aufgestiegen und befand sich im Abstieg in Richtung Alplihorn. Dabei habe der 32-jährige Schweizer dann das Gleichgewicht verloren und war rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Anschließend blieb der Mann in einem Waldstück liegen.

Bergwanderer am Wildspitz schwer verletzt

Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab und eilten dem Mann zu Hilfe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der 32-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein gewesen. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Bergsteiger nach tödlichem Absturz an Dent Blanche noch nicht gefunden

Noch haben Einsatzkräfte einen Bergsteiger nicht gefunden, der bereits am Sonntag, 13. Juli 2025, an der Westflanke der Dent Blanche im Kanton Wallis abgestürzt ist.

Zwei Männer am Dent Blanche abgestürzt

Der Mann war gemeinsam mit vier anderen Bergsteigern auf dem Abstieg, als er mit einem weiteren Bergsteiger aus bislang unbekannten Gründen abstürzte. Während die Besatzung eines Rettungshubschraubers einen der Alpinisten tot bergen konnte, wurde der zweite Bergsteiger bisher nicht gefunden.

Bei den beiden abgestürzten Männern handelt es sich um 46-jährige Männer aus Österreich. Die Suchmaßnahmen nach dem Mann seien besonders anspruchsvoll, berichtet die Kantonspolizei. Das Wetter und die Beschaffenheit der Westflanke erschweren eine Suche vor Ort und aus der Luft.

Bereits zweiter tödlicher Bergunfall in Gemeinde Evolène innerhalb kurzer Zeit

Der Dent Blanche ist einer der höchsten Gipfel in den Alpen und misst eine Höhe von 4357 Metern. Er liegt im Gemeindegebiet Evolène. Dort war in der vergangenen Woche auch eine Bergsteigerin tödlich verunglückt.