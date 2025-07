Sie wurde von Felsblock getroffen! Frau auf Haute Route getötet

Bei einem Bergunglück in den Walliser Alpen ist eine Frau am Dienstag ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde sie von einem Felsblock getroffen.

Tödliches Bergunglück unterhalb der Bertolhütte

Der Unfall hatte sich gegen 9.30 Uhr auf einem Wanderweg unterhalb der Bertolhütte in hochalpinem Gelände ereignet. Demnach hatte sich der Felsblock gelöst und war mehrere Meter über ein Schneefeld gerutscht. Auf dem darunterliegenden Wanderweg traf er dann die 36-jährige Belgierin, die sich gerade im Abstieg befand.

Retter von Air-Glaciers und weiterer Rettungsorganisationen konnten vor Ort jedoch nur noch den Tod der Bergsteigerin feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet.

Unglücksort liegt an bekanntem Fernwanderweg Haute Route

Die Bertolhütte ist eine hochalpine Schutzhütte und gehört dem Schweizer Alpen-Club. Sie liegt auf einem Felsgrat über dem Col de Bertol auf einer Höhe von 3311 Metern. Die Hütte liegt an der Wanderroute Haute Route, die von Chamonix in Frankreich bis nach Zermatt in der Schweiz führt. Die Haute Route ist insgesamt 180 Kilometer lang. Eine Durchquerung der Alpen über die Haute Route dauert rund zwölf Tage.