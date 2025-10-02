Geld geschmuggelt: Zoll schnappt zwei Reisende am Bodensee Airport

Am Flughafen Friedrichshafen am Bodensee haben Zollbeamte am Mittwoch, 1. Oktober 2025, gleich zwei Bargeldschmuggler geschnappt. Laut einer Mitteilung hatten die Männer jeweils mehr als 10.000 Euro im Gepäck.

Bodensee Airport: Serbischer Reisender hatte fast 15.000 Euro dabei

Bei der Ausreisekontrolle eines 60-jährigen Mannes aus Serbien gab dieser zunächst zu, rund 13.000 Euro dabei zu haben. Bei der Kontrolle zählten die Beamten dann jedoch 14.725 Euro - zum Teil in Schweizer Kronen. Der Mann musste nach der Kontrolle eine Sicherheitsleistung von 1850 Euro zurücklassen und konnte anschließend weiterreisen.

Kontrolle am Flughafen Friedrichshafen: Zweiter Reisender hatte ebenfalls zu viel Bargeld dabei

Auch bei einem 46-jährigen Mann aus Serbien entdeckten die Beamten eine hohe Summe Bargeld. Der Mann hatte zunächst den grünen Kanal benutzt und gab auf Nachfrage an, rund 9000 Euro mit sich zu führen. Tatsächlich entdeckten die Polizeibeamten dann 11.360 Euro bei dem 46-Jährigen. Die Zollbeamten behielten daraufhin 1400 Euro ein und ließen den Mann anschließend weiterreisen. In beiden Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.