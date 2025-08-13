Sportboot brennt auf Bodensee! Druckwelle schleudert Motor-Abdeckung von Bord

Auf dem Bodensee ist am Dienstag, 12.08, vor Langenargen ein Motorboot mit drei Menschen an Bord in Brand geraten. Laut Polizei handelte der Schiffsführer vorbildlich.

Es war am Dienstag gegen 16:10 Uhr, als der Schiffsführer das Motorboot aus dem Hafen in Langenargen hinaus steuerte. Er fuhr mit dem Boot, auf dem noch zwei weitere Menschen waren, bis zum Ende der Uferzone, dann gab er Gas.

Verpuffung auf Motorboot am Bodensee löst Brand aus

Als der Schiffsführer beschleunigte, nahmen die drei Menschen an Bord jedoch plötzlich unübliche Motorengeräusche wahr. Im Anschluss kam es auf einmal zu einer Verpuffung im Motorraum. Durch die entstehende Druckwelle wurde die Motorraumabdeckung von Bord geschleudert. Außerdem brach an Bord ein Feuer aus.

Schiffsführer löscht Feuer auf Boot

Der Schiffsführer reagierte der Polizei zufolge vorbildlich. Er schritt umgehend ein und löschte den Brand mit seinem Feuerlöscher. Bei dem Brand wurde keiner, der drei an Bord befindlichen Menschen, verletzt.

Sportboot abgeschleppt

Das Sportboot wurde von einem unbeteiligten Motorboot zurück in den Hafen geschleppt. Dort waren bereits Feuerwehr, DLRG und der Rettungsdienst vor Ort. Das Boot wurde daraufhin laut Polizei sofort an der Slipanlage ausgewassert. Es kam zu keiner Gewässerverunreinigung. Die genaue Ursache für den Brand war laut Polizei bei der Aufnahme des Vorfalls noch unklar.

Das ist der Bodensee in Zahlen

Mit seinen 63 Kilometern Länge und 14 Kilometern Breite kommt der Bodensee auf eine Wasserfläche/Größe von ca. 536 Quadratkilometer. Der Umfang erstreckt sich über 273 Kilometer. 173 Kilometer des Bodenseeufers gehören dabei zu Deutschland, 72 Kilometer zu der Schweiz und die restlichen 28 Kilometer werden zu Österreich gezählt.

Größe: 536 km²

Tiefe: 256 Meter

Wasservolumen: 48,5 km³

Länge: 63 Kilometer

Breite: An der breitesten Stelle 14 Kilometer breit