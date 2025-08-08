Logo all-in.de
Großeinsatz auf Bodensee: Motorboot gerät vor Kressbronn in Seenot

Rauch und Wasser im Motorraum

Am Donnerstagabend mussten Rettungskräfte vor Kressbronn der Besatzung eines Motorboots helfen. Der Motor hatte mitten auf dem Bodensee zu rauchen angefangen.
Von Redaktion all-in.de
    Am Donnerstagabend ist ein Motorboot vor Kressbronn am Bodensee in Seenot geraten. Die fünfköpfige Besatzung verständigte den Notruf, weil sie fürchtete, das Boot könnte sinken.

    Großeinsatz am Abend vor Kressbronn

    Der Notruf ging gegen 19.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Nach Angaben der Polizei wurden die umliegenden Feuerwehren, die DLRG, ein Rettungshubschrauber und die Wasserschutzpolizei alarmiert.

    Als die Rettungskräfte das Boot erreichten, stellte sich die Lage glücklicherweise als weniger dramatisch heraus. Mit einer Schleppverbindung konnte das Boot in den Yachthafen Langenargen begleitet werden. Wassereintritt lag nicht vor, daher war auch ein Abpumpen nicht nötig.

    Rauch und Wasser im Motorraum löst Panik aus

    Der Polizei zufolge waren die Bootsbesitzer in Panik geraten, als beim Öffnen der Motorklappe weißer Rauch und Wasser im Motorraum zu sehen war. Sie dachten, das Boot würde sinken und alarmierten die Rettungskräfte. Später stellte sich heraus, dass es im Kühlmittelkreislauf der Bilge des Motorraums einen Defekt gab. Der Einsatz endete glimpflich, es gab keine Verletzten und es gelangten auch keine Betriebsstoffe in den Bodensee.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

