Diese Städte in Baden-Württemberg und Bayern zählen zu den schönsten in Deutschland

Das Architektur- und Design-Magazin „Architectural Digest (AD)“ aus dem Hause Condé Nast (u. a. Vogue, GQ, Glamour) hat die 17 schönsten Städte in Deutschland gekürt, die sich gut für einen Kurzbesuch oder einen Städtetrip eignen. Unter der Auswahl befinden sich auch zwei Städte in Baden-Württemberg und eine im Allgäu.

Für die Auflistung hat die Redaktion des Magazins die Gästezahlen in den deutschen Städten herangezogen sowie eine subjektive Auswahl getroffen. Diese Städte in Baden-Württemberg und Bayern zählen zu den 17 schönsten:

Heidelberg (Baden-Württemberg)

Heidelberg ist mit rund 163.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Am Neckar gelegen, bietet die Stadt viele Fotomotive. Neben einer schönen Altstadt können Besucherinnen und Besucher auch viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. Darunter das Heidelberger Schloss, das über der Stadt thront und eine tolle Aussicht bietet, die Alte Brücke sowie die Heiliggeistkirche. In Heidelberg befindet sich im Übrigen auch eine der besten Unis der Welt.

Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg)

In der Altstadt von Freiburg im Breisgau reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste: das Münster, das Schwaben- und das Martinstor oder das Historische Kaufhaus. Vom Schlossberg aus bietet sich ein toller Ausblick auf die Stadt. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt entdeckt man auch das Freiburger Bächle. Doch Vorsicht: Wer versehentlich ins Bächle tritt, heiratet einer Legende zufolge im weiteren Verlauf seines Lebens eine gebürtige Freiburgerin oder einen gebürtigen Freiburger.

Lindau am Bodensee (Bayern)

Der einzige Vertreter ganz nahe dem Allgäu auf der Liste ist die bayerische Bodensee-Stadt Lindau. Bei einem Spaziergang entlang der Promenade auf der Lindau-Insel kommt schnell Urlaubsfeeling auf. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen der Bayerische Löwe und der Leuchtturm am Hafen sowie der Mangturm daneben. In der Altstadt auf der Insel gibt es viele kleine Cafés und Geschäfte zum Bummeln und Verweilen.

Icon Vergrößern Das wohl meistfotografierte Motiv in Lindau am Bodensee: der Leuchtturm und daneben der Bayerische Löwe. Foto: IMAGO/Lindenthaler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das wohl meistfotografierte Motiv in Lindau am Bodensee: der Leuchtturm und daneben der Bayerische Löwe. Foto: IMAGO/Lindenthaler (Archivbild)

München (Bayern)

Die bayerische Landeshauptstadt gehört zu den meistbesuchten Städten in Deutschland. Neben dem Oktoberfest, das im Jahr 2024 6,7 Millionen Menschen besuchten, gibt es in München auch einige Sehenswürdigkeiten wie den Englischen Garten mit der bei Surfern beliebten Eisbachwelle, die Frauenkirche, der Marienplatz oder das Schloss Nymphenburg.

Icon Vergrößern Die Stadt München ist ein beliebtes Ziel für Touristinnen und Touristen. Foto: IMAGO/Christian Offenberg (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Stadt München ist ein beliebtes Ziel für Touristinnen und Touristen. Foto: IMAGO/Christian Offenberg (Archivbild)

Bamberg (Bayern)

Das Städtebild der fränkischen Klein-Metropole Bamberg ist noch optimal erhalten und daher einen Besuch wert. Seit 1993 ist die Altstadt Weltkulturerbe. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören der Bamberger Dom, mit dem zugehörigen Reiter, das Kloster St. Michael, das Alte Rathaus über dem Fluss und die Sandstraße im Schatten des Doms. (Das sind die 5 schönsten Altstädte in Baden-Württemberg und Bayern)

Rothenburg ob der Tauber (Bayern)

Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken zählt zu den kleineren Städten auf der Liste. Die Altstadt der 11.000-Einwohner-Stadt ist weitgehend erhalten. Die vielen Fachwerkhäuser bieten tolle Fotomotive. Sehenswert sind das Plönlein, ein Fachwerkhaus, das vor dem Eingang zum Spitalviertel steht, die Stadtmauer und der Turmweg sowie die Jakobskirche.

Icon Vergrößern Rothenburg ob der Tauber hat mit seinen vielen Fachwerkhäusern einen besonderen Charme. Foto: imago/Westend61 (Archivbild) Icon Schließen Schließen Rothenburg ob der Tauber hat mit seinen vielen Fachwerkhäusern einen besonderen Charme. Foto: imago/Westend61 (Archivbild)

Das sind die 17 schönsten Städte in Deutschland laut dem „AD-Magazin“:

Heidelberg (Baden-Württemberg) Hamburg (Hamburg) Wiesbaden (Hessen) Lindau am Bodensee (Bayern) Münster (Nordrhein-Westfalen) Dresden (Sachsen) Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) Weimar (Thüringen) Erfurt (Thüringen) München (Bayern) Frankfurt am Main (Hessen) Lübeck (Schleswig-Holstein) Bamberg (Bayern) Trier (Rheinland-Pfalz) Freiburg (Baden-Württemberg) Rothenburg ob der Tauber (Bayern) Berlin (Berlin)