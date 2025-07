Das ist die glücklichste Stadt in Baden-Württemberg - und das die Unglücklichste

In welcher deutschen Großstadt lebt es sich am glücklichsten? Dieser Frage stellt man sich jährlich im SKL Glücksatlas. Die Antwort: Die höchste Lebenszufriedenheit findet sich dort, wo das Leben familiär, überschaubar, sicher und grün geblieben ist.

Das ist die glücklichste Stadt in Deutschland

Dem SKL Glücksatlas nach, ist das nun schon im zweiten Jahr in Folge am ehesten in Kassel der Fall. Die Universitätsstadt in Hessen erfülle genau diese Voraussetzungen. Sie punktet mit einer jungen Bevölkerung, guter medizinischer Versorgung sowie zahlreichen Grün- und Erholungsflächen und ist deshalb mit einem Glücksindex von 7,44 Punkte der Spitzenreiter des Rankings.

Doch auch andere kleinere Städte, die familiär, beschaulich, sicher und grün geblieben sind, schneiden besonders gut ab. Auf Platz vier liegt Augsburg (7,33), auf Platz fünf Aachen (7,33). Sie sind eher jung, studentisch geprägt und weisen einen eher überdurchschnittlich hohen Wohlstand auf. Großstädte mit über 400.000 Einwohnern liegen dagegen tendenziell zurück – trotz höherem Wohlstand. In reicheren Städten sind die Menschen kaum zufriedener als in ärmeren, heißt es seitens des SKL Glücksatlas.

Mannheim ist die glücklichste Stadt in Baden-Württemberg

Doch wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Zwar erst auf Platz 17, dennoch immer noch in der oberen Tabellenhälfte, findet sich die - nach dem SKL Glücksatlas - glücklichste Stadt Baden-Württembergs: Mannheim. Die Stadt am Rhein, die bekannt für ihr Barockschloss, das größte Schloss in Deutschland, sowie für ihre Universität ist, ergatterte im Glücksindex 7,09 Punkte - ein Plus von 0,13 Punkten gegenüber dem Vorjahr.

Die Stadt überzeugt mit hoher wirtschaftlicher Wertschöpfung und niedriger Arbeitslosenquote, heißt es vom SKL Glücksatlas. Dennoch bleibe die subjektive Lebens­zufriedenheit in Mannheim dahinter zurück. Ein Grund dafür könnte in den Schwächen liegen: Die Umweltqualität sei unterdurchschnittlich, viele Mannheimer würden zudem weite Strecken pendeln und ein großer Teil lebe allein. Auch die Gesundheits- und Bildungsversorgung schneidet – trotz hohen Wohlstands – nur mittelmäßig ab. Gemessen an ihren Lebensumständen könnten die Mannheimer also zufriedener sein, meint der Glücksatlas. Immerhin: Nur 6,3 Prozent gelten als wirklich unzufrieden.

Karlsruhe ist die unglücklichste Stadt in Baden-Württemberg

Doch es gab auch Städte, die weit schlechter abgeschnitten haben. Auf den letzten drei Rängen befinden sich Karlsruhe (6,61), Wiesbaden (6,45) und Rostock (6,08). Karlsruhe ist damit die unglücklichste Stadt in Baden-Württemberg und das, obwohl die Stadt mit dem Badischen Landesmuseum und dem ZKM, Zentrum für Kunst und Medien, in der objektiv gemessenen Lebensqualität sehr positiv abschneidet. Hier führt Karlsruhe das Ranking sogar an.

Der SKL Glücksatlas begründet das so: Ein zentrales Augenmerk des Städterankings liegt auf dem Vergleich zwischen subjektiv empfundener Lebenszufriedenheit und objektiv gemessener Lebensqualität. Dabei zeigt sich: Es sind nicht zwangsläufig die Städte mit den besten Lebensbedingungen, in denen die Menschen auch am zufriedensten sind. In manchen Fällen klaffen beide Werte deutlich auseinander. So führt Karlsruhe zwar das Lebensqualitäts-Ranking an (Platz 1 von 40), landet bei der Lebenszufriedenheit aber nur auf Rang 38.

Die Gründe für dieses Zufriedenheitsdefizit sind vielfältig: Hohe Lebenshaltungskosten drücken in Karlsruhe ebenso aufs Gemüt wie eine vergleichsweise geringe Zahl an Familien und Kindern. Karlsruhe bleibt damit ein Beispiel dafür, dass Wohlstand und Lebensglück nicht automatisch Hand in Hand gehen.

Das gesamte Städteranking 2025

Kassel Krefeld Düsseldorf Augsburg Aachen Erfurt Münster Mönchengladbach Hamburg Duisburg Oberhausen Kiel Bonn Halle(Saale) Leipzig Chemnitz Mannheim Lübeck Stuttgart Mainz Freiburg Bielefeld Essen Köln Dortmund Bochum München Wuppertal Dresden Magdeburg Bremen Hannover Gelsenkirchen Braunschweig Frankfurt am Main Nürnberg Berlin Karlsruhe Wiesbaden Rostock