Die schönsten Radtouren rund um Überlingen

Nach Friedrichshafen ist Überlingen mit einer Einwohnerzahl von über 22.000 die zweitgrößte Stadt im Bodenseekreis. Durch die Nähe zum Bodensee ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren. Hier eine Auswahl der schönsten Touren rund um Überlingen.

Mit Rad und Schiff: Erkundung des Überlinger Sees

Diese leichte Radtour führt von Überlingen nach Konstanz und Meersburg. Auf manchen Strecken muss man dabei mit dem Schiff fahren. Dafür hat die Tour nicht viele Steigungen und verlangt kein spezielles Können.

Mit dem Schiff setzt man vom Landungsplatz in Überlingen nach Wallhausen über. Dort führt ein Radweg an den Konstanzer Ortschaften Dingelsdorf und Litzelstetten vorbei. Am Wegesrand liegt die Insel Mainau, eines der vielen Highlights der Radtour. Anschließend geht es über die Allee an der Wassersportanlage der Uni Konstanz vorbei nach Egg und Allmanndorf.

Etwas oberhalb des Seeufers führt der Radweg bis zur Konstanzer Altstadt, wo man die alten Gassen erkunden und verschnaufen kann. Für die letzte Etappe geht es mit dem Schiff der Weißen Flotte von Konstanz nach Meersburg. Auf dem Rückweg nach Überlingen kommt man noch an zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten des Bodensees vorbei, darunter das Kloster Birnau.

Icon Vergrößern Das Kloster Birnau liegt am Überlinger See. Hier kommt man an der letzten Passage der Radtour vorbei. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Das Kloster Birnau liegt am Überlinger See. Hier kommt man an der letzten Passage der Radtour vorbei. Foto: IMAGO / imagebroker

Radtour Überlinger See - die wichtigsten Daten im Überblick:

Dauer: 3 Stunden und 30 Minuten

Länge: 43,5 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: leicht

Bekannte Radtour in Überlingen: Die Seeblick-Runde

Klein, aber fein: so lässt sich diese knapp über eine Stunde dauernde Radtour wohl am besten beschreiben. Die Rundtour ist zwar kurz, aber abwechslungsreich und für Familien geeignet. Der Radweg ist außerdem ausgeschildert. Einfach auf die „Seeblick-Runde“-Schilder achten, die entlang des Radwegs aufgebaut sind.

Die Tour startet am Bahnhof Überlingen und führt vom Bodensee hinauf an den Neuweiher. Auf dem Weg müsst ihr ein paar Steigungen überwinden, doch ihr könnt entlang des Radwegs an zahlreichen Einkehrmöglichkeiten verschnaufen. Der Radweg verläuft in sanftem Bogen rund um den Neuweiher. Dabei kann man schöne Ausblicke genießen. Am Ende folgt eine schwungvolle Abfahrt in Richtung Bodensee.

Seeblick-Runde - die wichtigsten Daten im Überblick:

Dauer: 67 Minuten

Länge: 15,5 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel

Radrundtour Bodensee-Wasserversorgung auf dem Sipplinger Berg

Diese Rundtour folgt dem Weg des Wassers bis rauf zu der Bodensee-Wasserversorgung auf dem Sipplinger Berg. Diese Route ist etwas anspruchsvoller und verlangt eine gute Kondition. Immerhin müssen auf der Tour 300 Höhenmeter überwunden werden.

Die Route führt zunächst von dem Überlinger Landungsplatz über einen flachen Abschnitt nach Westen. Auf dem Weg aus der Stadt Richtung Sipplingen kommt man an der Bodensee-Therme, zahlreichen Parkanlagen Überlingens vorbei. Der Weg führt über Sipplingen weiter nach Ludwigshafen, wo man das Bodenseeufer verlässt.

Nach den Bahngleisen geht es weiter geradeaus auf der Sernatinger Straße entlang. Die Radwegbeschilderung führt euch nach links auf den Johannes-Hügelin-Weg, dann auf die Mühlbachstraße. Von dort geht es zurück auf die Hauptstraße. Die nächste Etappe führt entlang des Schwäbische-Alb-Wegs auf die Anhöhen des Sipplinger Bergs.

Icon Vergrößern Der Quelltopf Sipplinger Berg der Bodenseewasserversorgung. Das Wasserkraftwerk versorgt über 300 Gemeinden mit frischem Trinkwasser. Foto: picture-alliance/ dpa Icon Schließen Schließen Der Quelltopf Sipplinger Berg der Bodenseewasserversorgung. Das Wasserkraftwerk versorgt über 300 Gemeinden mit frischem Trinkwasser. Foto: picture-alliance/ dpa

Nach einer Überquerung der Bundesstraße 31 folgt man dem Weg bis zu Bodensee-Wasserversorgung. Das Wasserwerk zählt zu den größten Fernwasserversorgungen Deutschlands. Es versorgt seit über 60 Jahren über 300 Gemeinden mit Trinkwasser. Der letzte Abschnitt der Tour führt am Sielmann Weiher und Nesselwanger Ried vorbei in den Überlinger Ortsteil Hödingen. Von dort geht es über den Goldbach zurück nach Überlingen.

Radrundtour Bodensee-Wasserversorgung - die wichtigsten Daten:

Dauer: 2 Stunden

Länge: 28,2 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: schwer

Radtour rund um Überlingen: Zeitreise auf dem Sattel

Diese Tour gleicht einer Zeitreise und ist ideal für Geschichts- und Kulturfans, die mehr über die Vergangenheit der Bodenseeregion erfahren möchten. Dabei begibt man sich auf einer Reise von der Steinzeit bis ins Mittelalter.

Los geht die Kultur-Radtour am Überlinger Landungsplatz. Von dort fährt man in Richtung Westen, vorbei am Strandbad Ost und dem Jachthafen bis zum Ortsteil Nußdorf. Dort folgt man dem Bodensee-Radweg. Entlang des Ufers fährt man bis nach Unteruhldingen, wo gleich die erste Station auf der geschichtsträchtigen Radtour zu finden ist. Im Pfahlbautenmuseum kann man eine steinzeitliche Siedlung erkunden. Danach geht es weiter nach Meersburg. Auf dem Weg dorthin hat man einen tollen Ausblick auf den Bodensee und das Konstanzer Ufer mit der Insel Mainau.

In Meersburg angekommen kann man die Altstadt erkunden, dabei ist es jedoch ratsam, das Fahrrad zu schieben. Durch die Gassen kommt man in die Oberstadt wo man die mittelalterliche Meersburg oder das Neue Schloss besichtigen kann. Die Radtour führt anschließend an der Kirche Mariä Heimsuchung vorbei durch eine Unterführung der B33 auf die Straße Richtung Daisendorf. Von dort geht es weiter nach Gebhardsweiler, wo man das Auto- und Traktorenmuseum besichtigen kann.

Für den letzten Abschnitt der Tour fährt man über Oberuhldingen an der Klosterkirche BIrnau vorbei zum Bodensee zurück. Dann einfach der Beschilderung Richtung Nußdorf folgen, um zum Ausgangspunkt der Tour zurückzukommen.

Rundtour durch die Geschichte - die wichtigsten Daten:

Dauer: 2 Stunden

Länge: 28 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: leicht