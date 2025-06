Dieses Winzerfest ist mit das gemütlichste Weinfest am Bodensee!

Bereits zum 39. Mal lädt das Meersburger Winzerfest 2025 Anfang Juli Besucher, Touristen und Weinliebhaber zu Kulinarik und Gaumenfreuden ein. Das traditionelle Winzerfest ist laut der Stadt Meersburg „persönlicher, gemütlicher und überschaubarer“, aber nicht weniger atmosphärisch als das Bodenseeweinfest im September, mit dem man es nicht verwechseln darf. Alle wichtigen Informationen zum 39. Meersburger Winzerfest:

Wann ist Weinfest in Meersburg 2025?

Das traditionelle Winzerfest der Stadt Meersburg findet am Samstag, 5. Juli 2025, ab 13 Uhr und am Sonntag, 6. Juli 2025, ab 11 Uhr in der Meersburger Unterstadt statt. Das Bodenseeweinfest startet wieder im September 2025.

Auch interessant: Das sind die besten Badestellen in Meersburg am Bodensee und in der Umgebung

Ein Weinbrunnen am Bodensee als besondere Attraktion

Zum Meersburger Winzerfest laden die Freiwillige Feuerwehr Meersburg, die Jugendfeuerwehr, die Stadtkapelle Meersburg, der Fanfarenzug Meersburg e. V. sowie die Jungwinzer des Winzervereins Meersburg am ersten Juliwochenende 2025 ein. Natürlich dreht sich alles um den Wein vom Bodensee und aus Meersburg. Regionale Köstlichkeiten sorgen zudem für das leibliche Wohl.

Regionale Musikgruppen sorgen an beiden Tagen für stimmungsvolle Unterhaltung. Eine besondere Attraktion ist der Weinbrunnen, das Symbol des Festes, aus dem tatsächlich Wein statt Wasser fließt. Der zweite Festtag am Sonntag steht wiederum ganz im Zeichen der Meersburger Folklore: Stimmungsvoll begrüßt die Meersburger Trachtengruppe mit ihrem Einzug die Gäste. Alle beteiligten Meersburgerinnen und Meersburger sind laut der Stadt sehr stolz darauf, was sie bei „ihrem“ Winzerfest so alles auf die Beine stellen.

Lesen Sie auch: Dieser besondere Ort am Bodensee ist Fischer- und Winzerdorf zugleich

Das Winzerfest Meersburg 2025: Programm und Ablauf

Samstag, 5. Juli 2025:

13 Uhr: Festeröffnung durch Bürgermeister Robert Scherer

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr: Musikverein Pfrungen

15.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini

18.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Musikverein Bergatreute

20.30 Uhr bis 24.00 Uhr: Partyduo Popcorn

Sonntag, 6. Juli 2025:

11.00 Uhr bis 13.00 Uhr: Stadtkapelle Meersburg

12.00 Uhr: Einzug der Meersburger Trachtengruppe und Begrüßung durch die Bodensee-Weinprinzessin Lena Frank

13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Musikverein Daisendorf-Stetten

16.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Musikverein Illmensee

18.00 Uhr bis 21.00 Uhr: Musikverein Mühlhofen