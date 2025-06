Dieser besondere Ort am Bodensee ist Fischer- und Winzerdorf zugleich

Die Gemeinde Hagnau am Bodensee liegt eingebettet in einen riesigen Obst- und Weingarten direkt am schönen Bodensee. Das Bemerkenswerte: Hier wird Obst angebaut, Fisch gefangen und gleichzeitig ein besonderer Wein gekeltert.

Die Geschichte von Hagnau am Bodensee

Doch vor dieser Entwicklung blickt Hagnau am Bodensee auf eine lange Geschichte zurück: Bereits während der späten Bronzezeit 1050 v. Chr. war die Seeufersiedlung Hagnau-Burg besiedelt.

Ende des 6. bzw. Anfang des 7. Jahrhunderts gehörte Hagnau zum Gebiet des Alamannenherzogs Gunzo. Im Jahr 1010 schenkten die Welfen das Gebiet der Benediktinerabtei Altdorf. Hagnau wurde erstmals am 24. Januar 1152 in einer Urkunde Papst Eugens III. erwähnt. Im Jahr 1436 verkaufte der Weingartner Abt Hagnau an Überlingen.

Die Pest forderte im Jahr 1514 in fast jedem Haus in Hagnau Tote. Im Jahr 1650 wurde Hagnau von Überlingen an das Kloster Einsiedeln verkauft. Einsiedeln verkaufte Hagnau 1693 an die Benediktinerabtei Weingarten.

Im Jahr 1817 herrschte in Hagnau große Hungersnot. Das Hochwasser des Bodensees überschwemmte die Keller und fußhoch die Straßen des Unterdorfs von Hagnau. 1882 sank der Bodenseepegel so stark, dass der Felsen „Die Burg“ trocken lag. Im Herbst 1891 überschwemmte wieder das Hochwasser des Bodensees das Unterdorf.

Am 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Überlingen aufgelöst, wodurch Hagnau zum neugebildeten Bodenseekreis gelangte.

Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in und um Hagnau am Bodensee

Heute hat Hagnau am Bodensee für Touristen und Urlauber einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Ein Überblick:

Hagnauer Museum

Fahrt mit dem Marinekutter

Uferpark unterhalb des Rathauses von Hagnau

Strandbad in Hagnau

Aussichtspunkt Wilhelmshöhe

Das Hagnauer Museum

Das Hagnauer Museum befindet sich in den Räumen der ehemaligen Hofmeisterei des Klosters Weingarten, dem heutigen Rathaus der Gemeinde Hagnau. Für Feriengäste und Urlauber bietet das Museum vielfältige Informationen und Präsentationen zur Geschichte des Fischer- und Winzerdorfes von der Steinzeit bis zur Neuzeit. In den Blick der Besucher werden historische Highlights gerückt, wie die Seegfrörne des Bodensees 1963 sowie das Leben und Wirken berühmter Künstler und Persönlichkeiten, die aus Hagnau stammen.

Fahrt mit dem Marinekutter

Eine Fahrt mit dem Marinekutter in Hagnau ist möglich und wird von der Gemeinde angeboten. Der Kutter MK 10 ist ein historischer Segelkutter und wird für Gästefahrten und Gesellschaftsfahrten genutzt. Die Fahrten ermöglichen es, die Bodenseelandschaft aus Seeperspektive zu genießen und etwas über das Segeln zu erfahren.

Uferpark unterhalb des Rathauses von Hagnau

Der Uferpark in Hagnau lädt Urlauber und Touristen ein, direkt am Bodensee entlangzuschlendern. Die Atmosphäre ist einfach einladend und ideal für sportliche Aktivitäten.

Strandbad Hagnau

Die kostenlose Badestelle, in der Strandbadstraße, am Ufer des kristallklaren Bodensees, lädt zum Entspannen in der Sonne ein. Oder du erholst dich und lauschst dem Plätschern des Wassers unter einem der Schatten spendenden Bäume. Für die Kleinen gibt es einen abenteuerlichen Wasserspielplatz mit Wasserfontänen

Die Wilhelmshöhe

Einer der schönsten Aussichtsplätze am Bodensee. Mitten in den Reben über Hagnau gelegen, breitet sich an dieser einmaligen Stelle der See und die Alpenkulisse vor Ihnen aus. Auf Nah und Fern hat man von der Wilhelmshöhe einen wunderbaren Ausblick. An schönen Tagen kann man vom Zugspitz-Massiv bis an die französischen Alpen blicken. Eine Panoramatafel veranschaulicht das Alpen-Panorama, Liegebänke laden zum Verweilen ein.

Wein in Hagnau am Bodensee

Der Weinbau hat in Hagnau Tradition und ist untrennbar mit der Geschichte des Ortes verbunden. Heute werden 166 Hektar Weinberge bearbeitet, die sich in Südlage bis zum Ufer des Bodensees erstrecken. 52 Winzerfamilien profitieren von den sonnendurchfluteten Rebhängen, vom milden Seeklima und den Rebsorten, die den Boden schätzen. Seit fast zwei Jahrzehnten hat man sich in Hagnau dem kontrolliert umweltschonenden Weinbau verschrieben und erzielt damit Jahr für Jahr besondere Qualitäten und höchste Auszeichnungen.

Eine Auswahl Hagnauer Weinbetriebe:

Burgunderhof Bodensee

Fruchtinsel Banholzer

Hofladen Preysing

Winzerverein Hagnau eG

Der Fischereiort Hagnau

An mehreren Stellen im Ort kann man frischen oder geräucherten Bodenseefisch kaufen. Auch die Restaurants bieten vielerlei Fischgerichte an. Im Ort gibt es auch heute noch Berufsfischer, deren Fischerboote in den Hagnauer Häfen beheimatet sind.

Obstanbau bei Hagnau

Im höher gelegenen Hinterland wird Bodensee-Obst, unter anderem Äpfel und Zwetschgen, angebaut. In der Gemeinde Hagnau gibt es auch heute noch viele Kleinbrenner.

Unterkünfte in Hagnau am Bodensee

Sowohl Camping als auch eine Übernachtung im Hotel ist in Hagnau möglich. Der Campingplatz Alpenblick liegt an der Sonnenseite des Bodensees am Ortsrand des Winzer- und Fischerdorfs Hagnau. Folgende Hotels gibt es in Hagnau:

Hotel Hagnauer Hof

B&B Fischerstüble

BnB Fliegerhäusle Hagnau

Boutique-Hotel Villa am See

Seehotel BelRiva