Vom Schwarzwald zum Bodensee: Die 7 besten Campingplätze in Baden-Württemberg

Überall in Deutschland kommen Camping-Freunde auf ihre Kosten. Das gilt auch für Baden-Württemberg. In diesem Bundesland gibt es viele schöne Campingplätze. Hier eine Auswahl der besten Campingplätze im Nachbarbundesland.

Die sieben besten Campingplätze in Baden-Württemberg im Überblick

Campingplatz Kirchzarten

Camping Bankenhof

Kur-Camping Kreuzhof

Campinggarten Leibertingen

Camping Alpenblick

Camping Christophorus

Camping Wirthshof am Bodensee

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Campingplatz Kirchzarten

Der Campingplatz Kirchzarten liegt im Südschwarzwald in der Nähe von Freiburg und belegt bei den camping.info Awards Platz 33. Damit ist er laut Userbewertungen der beste Campingplatz in Baden-Württemberg. Der Platz liegt inmitten der Schwarzwaldberge Feldberg, Schauinsland und Kandel und bietet ein vielfältiges Aktivitätsprogramm.

Der familiengeführte Campingplatz Kirchzarten hat das ganze Jahr über geöffnet und verfügt über insgesamt 500 Stellplätze, 365 davon sind Touristenstellplätze. Alle Stellplätze haben einen Stromanschluss (16 A). Zusätzlich gibt es 48 Komfortstellplätze mit einem eigenen Wasser- und Abwasseranschluss neben dem Platz.

Der baden-württembergische Campingplatz ist auch genau richtig, um mal buchstäblich abzuschalten. Denn seit 2022 gibt es kein WLAN mehr. Auf der Webseite begründet man die Entscheidung damit, dass es wegen des Anschlusses immer wieder Probleme gab und die Gäste sich häufiger beschwert hatten.

Auf dem 5,8 Hektar großen Areal gibt es drei Sanitärgebäude, von denen eines allerdings gerade saniert wird, wie der Campingplatz Kirchzarten auf seiner Webseite erklärt. Wer es etwas privater möchte, kann auch eines der zwölf Mietbadezimmer buchen.

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Camping Bankenhof

Gleich hinter dem Campingplatz Kirchzarten folgt auf Platz 34 bei den camping.info-Awards der Campingplatz Bankenhof. Der Platz liegt mitten im Naturpark Südschwarzwald unweit des Titisees. Auch dieser Campingplatz hat das ganze Jahr geöffnet und verfügt neben 180 Stellplätzen über eine Zeltwiese direkt am Waldrand. Zusätzlich gibt es einen Mietwohnwagen für vier Personen und eine Ferienwohnung, ebenfalls für vier Personen.

Im Hauptgebäude des Campingplatzes Bankenhof gibt es drei Sanitäranlagen sowie ein Kindersanitärgebäude mit Duschen und Baby-Badewannen. Auch für das Freizeitprogramm ist auf dem Gelände gesorgt. Auf dem Campingplatz Bankenhof gibt es einen Spielplatz, einen Bolzplatz, ein Spielzimmer für Kinder, eine Leseecke mit Bibliothek, Tischtennis und Tischkicker sowie ein Kinderkino. Man kann auf dem Campingplatz auch Gokarts, Laufräder und kleine Roller ausleihen für Ausflüge in die Natur. Auf dem Gelände gibt es noch kostenloses WLAN und eine kostenlose Handy-Ladestation. Außerdem hat man die Möglichkeit, in einem kleinen Laden auf dem Gelände einzukaufen.

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Kur-Camping Kreuzhof

Kur-Camping Kreuzhof liegt auf mehr als 800 Metern Höhe im Hochschwarzwald und belegt Platz 51 im Ranking der 100 besten Campingplätze Europas. Das Kur-Camping in Kreuzhof ist das ganze Jahr geöffnet und bietet auf einer Fläche von zwei Hektar 120 Stellplätze, 80 davon für Touristen.

Wegen seiner Lage ist der Campingplatz ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge. Wie der Name vermuten lässt, ist Wellness ein großes Thema auf dem Campingplatz. Es werden Wellnessprogramme mit Massagen angeboten und zusätzlich kann man sich in der finnischen Sauna und im Dampfbad erholen.

Im Sommer sorgt dann ein Natursee für Abkühlung. Der See wird laut Angaben des Campingplatzes ohne Chemikalien ganz natürlich gereinigt. Für die kleinen Besucher gibt es einen Abenteuerspielplatz. Kur-Camping Kreuzhof verfügt auch über WLAN und die Stellplätze haben alle einen Stromanschluss.

Ein Highlight des Campingplatzes sind die Schlaffässer. Diese originelle Unterkunft kann ab einer Nacht gebucht werden und ist laut der Kur-Camping Kreuzhof-Webseite ideal, um ein paar Tage auszuspannen.

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Campinggarten Leibertingen

Der Campinggarten Leibertingen liegt im Naturpark Oberes Donautal in der Nähe der Städte Meßkirch und Sigmaringen. Ganz in der Nähe befindet sich auch die Baustelle Campus Galli in Meßkirch, die älteste Baustelle Baden-Württembergs.

Ein Campinggarten ist etwas kleiner, die Zahl der Stellplätze liegt in der Regel unter 100. Auf dem Campinggarten Leibertingen gibt es 50 Stellplätze, 9 Reisemobil-Stellplätze und eine große Zeltwiese. Auf dem Gelände gibt es zudem ein Bistro und einen Kiosk. Haustiere sind willkommen, allerdings bitten die Betreiber auf der Webseite des Campinggartens darum, Haustiere, wie Hunde, an der Leine zu führen. Auch im Naturbad und um die Spielgeräte sind Haustiere aus hygienischen Gründen nicht erlaubt.

Der Campinggarten Leibertingen setzt auf Nachhaltigkeit. Das bedeutet nicht, dass die Camper auf moderne Annehmlichkeiten verzichten müssen. Auf dem Gelände des Campinggartens gibt es kostenloses WLAN und moderne sanitäre Einrichtungen. Momentan hat der Campinggarten Leibertingen geschlossen. Die Saison 2025 startet am 27. März und dauert bis zum 7. November.

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Camping Alpenblick in Hagnau

Direkt am Bodensee gelegen, bietet der Campingplatz „Alpenblick“ in Hagnau einen guten Ausgangspunkt für Tagestouren um den Bodensee und andere Freizeitaktivitäten. Auf dem zwei Hektar großen Gelände finden 250 Wohnmobile Platz, davon gibt es 100 Stellplätze für Touristen. Hunde sind erlaubt, solange sie an der Leine geführt werden. In den Sanitäranlagen und am Strand sind die Vierbeiner nicht erlaubt.

Auf dem Campingplatz Alpenblick gibt es Bademöglichkeiten, einen modernen und großzügigen Sanitärbereich, ein Restaurant und zwei Unterkünfte für Kurzurlauber. Dazu gibt es auf dem Gelände kostenloses Highspeed-Internet. Aktuell ist der Campingplatz geschlossen, die Saison 2025 startet am 15. März und dauert bis zum 31. Oktober.

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Camping Christophorus bei Kirchberg an der Iller

Der Campingplatz Christophorus bei Kirchberg an der Iller liegt am Rande des Allgäus und bietet auf einer Fläche von neun Hektar 600 Stellplätze an, 270 davon für Touristen. Jeder Stellplatz hat laut der Webseite des Campingplatzes eine Mindestgröße von 100 Quadratmetern mit Zugang zu Frischwasser- und Stromversorgung.

Der Campingplatz liegt direkt in der Nähe eines Badesees und hat mehrere Freizeitaktivitäten im Angebot. So gibt es auf dem Gelände ein Beachvolleyballfeld, eine Boccia-Bahn, Minigolf, Tischtennis und Tischfußball. Der 400 Quadratmeter große Wellnessbereich verfügt über ein Hallenbad, ein Kneippbecken, eine finnischen Sauna, eine Biosauna sowie einen Ruhebereich. Zusätzlich gibt es auf dem Campingplatz ein Restaurant, einen Kiosk und einen Selbstbedienungsladen. Der Campingplatz Christophorus ist dieses Jahr bis zum 4. November im Betrieb.

Beste Campingplätze in Baden-Württemberg: Camping im Wirthshof am Bodensee

Der Wirthshof ist eigentlich ein Vier-Sterne-Hotel am Bodensee. Doch auch hier gibt es Campingmöglichkeiten. Das Hotel bietet 256 Stellplätze an, davon 156 für Touristen. Die Stellplätze verfügen über einen Stromanschluss und im Spa-Bereich des Hotels kann man die Seele baumeln lassen. Hunde sind erlaubt, solange man sie an der Leine hält und auf andere Camper Rücksicht nimmt.

Für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Ferienprogramm und bei schlechtem Wetter gibt es eine Spielscheune, in der sie sich austoben können. Die Saison geht vom 16. Januar bis zum 21. Dezember. Zusätzlich ist der Campingplatz noch vom 28. Dezember bis Silvester geöffnet.