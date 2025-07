Die höchsten Wasserfälle in Deutschland sind in Baden-Württemberg!

Sie gehören zu den schönsten Naturschauspielen in Baden-Württemberg und sind die höchsten Wasserfälle Deutschlands: Die Triberger Wasserfälle! Alles was man für einen Besuch wissen muss:

Wasserfall um Wasserfall ist es ein gewaltiger Anblick: Schäumend und tosend stürzt das Wasser der Gutach über sieben Granitstufen 163 Meter hinunter ins Tal. Von den Triberger Wasserfällen sind sowohl Urlauber als auch Einheimische fasziniert. Zwar sind die Wasserfälle immer beeindruckend anzusehen, doch ein Ausflug lohnt sich vor allem zu diesen Zeiten:

Icon Vergrößern Die Triberger Wasserfälle sind bei Eis und Schnee besonders beeindruckend. Foto: IMAGO / blickwinkel Icon Schließen Schließen Die Triberger Wasserfälle sind bei Eis und Schnee besonders beeindruckend. Foto: IMAGO / blickwinkel

Die Triberger Wasserfälle in ihrer ganzen Pracht erleben

Im Sommer nach starken Regenfällen: Wenn es lange oder kräftig geregnet hat, führt der Fluss Gutach mehr Wasser. Dann sind die herabstürzenden Wassermengen der Triberger Wasserfälle besonders spektakulär.

Abends nach 22 Uhr: Nicht nur am Tag, sondern vor allem, wenn es schon dunkel wird, haben die Triberger Wasserfälle noch ein Highlight für Besucher parat. Abends werden die Wasserfälle nämlich bis 22 Uhr zusätzlich beleuchtet!

Im Winter, wenn das Wasser gefriert : Auch im Winter bei eisigen Temperaturen lohnt sich ein Besuch der Triberger Wasserfälle besonders. Dann zeigen sich die Wasserfälle inmitten schneebedeckter Natur, mit Eiszapfen und erstarrten Wassermassen.

Anfahrt: So erreicht man die Triberger Wasserfälle am besten

Die Stadt Triberg im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis erreicht man von Stuttgart aus mit dem Auto am besten über die A81. Vom Bodensee aus nimmt man am besten die B33. Im Stadtgebiet von Triberg gibt es dann beschilderte Parkplätze. Der Haupteingang zu den Wasserfällen ist von der Stadtmitte aus leicht und schnell per Fuß zu erreichen. Aber auch vier weitere Eingänge bieten die Möglichkeit, von allen Seiten zu den Wasserfällen zu gelangen.

Wandern an und zu den Triberger Wasserfällen

In der Gegend um Triberg führen drei unterschiedlich lange Wanderwege zu den Fällen:

Der Kaskadenweg mit einer Gehzeit von ca. 45 Minuten

Der Kulturweg mit einer Gehzeit von etwa 1 Stunde

Der Naturweg mit einer Gehzeit von ungefähr 1,5 Stunden

Die Triberger Wasserfälle: Eintritt und Preise

Der Eintritt zu den Triberger Wasserfällen ist im Rahmen einer Triberg-Inklusiv-Karte erhältlich. Darin enthalten sind neben den Wasserfällen auch der Eintritt ins „Triberg-Land - Mit interaktiven Modellbauanlagen“ sowie der Eintritt ins Schwarzwaldmuseum und ins Instagram-Museum „Triberg-Fantasy - Einfach schöne Fotos“.

Die Preise im Sommer:

Erwachsene (ohne Gästekarte): 8,00 Euro

Erwachsene (mit Gästekarte): 8,50 Euro

Kinder zwischen 6 - 17 Jahren, Behinderte ab 50 Prozent mit Nachweis und Studenten (ohne Gästekarte): 7,50 Euro

Kinder zwischen 6 - 17 Jahren, Behinderte ab 50 Prozent mit Nachweis und Studenten (mit Gästekarte): 7,00 Euro

Kinder unter 6 Jahren: kostenlos

Die Preise im Winter:

Erwachsene (ohne Gästekarte): 6,00 Euro

Erwachsene (mit Gästekarte): 5,50 Euro

Kinder zwischen 6 - 17 Jahren, Behinderte ab 50 Prozent mit Nachweis und Studenten (ohne Gästekarte): 5,50 Euro

Kinder zwischen 6 - 17 Jahren, Behinderte ab 50 Prozent mit Nachweis und Studenten (mit Gästekarte): 5,00 Euro

Kinder unter 6 Jahren: kostenlos