Halloween 2025 am Bodensee: Tolle Termine zum Feiern und Gruseln

Wer in diesem Jahr rund um den Bodensee an Halloween feiern möchte, hat eine große Auswahl. Neben einer klassischen Gruselparty gibt es ein ganzes Partyschiff und schaurige Lesungen.

Wir stellen euch fünf Veranstaltungen am 31. Oktober 2025 vor und sagen, wo ihr außerdem hinkönnt.

Party auf dem Partyschiff MS Lindau

Geschichten im Mangturm in Lindau

Disco im Konzil in Konstanz

Lesung im Hexenturm in Markdorf

Party im Bahnhof Friedrichshafen

Kultparty auf dem Partyschiff MS Lindau in Friedrichshafen

Nicht nur am Ufer, auch auf dem Bodensee bei Friedrichshafen geht es an Halloween rund: In schaurige Stimmung kommen Gäste auf dem Partyschiff MS Lindau. Los geht es um 22 Uhr, gefeiert wird bis 4 Uhr am Morgen. Im Vorverkauf gibt es keine Karten mehr. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro.

Während der Party liegt das Schiff im Hafen vor Anker (Adresse: Partyschiff MS Lindau, Friedrichshafen, Seestraße 23, 88045 Friedrichshafen).

Verkleidung ist auf der Halloween-Party der MS Lindau keine Pflicht, aber gern gesehen. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein (Symbolbild)

Gruselgeschichten im Mangturm in Lindau

Gruselig geht es am Halloweenabend im Mangturm in Lindau zu. Kinder und Erwachsene können dort schaurigen Geschichten lauschen. Abenteuergeschichten stehen ebenso auf dem Programm wie alte Legenden.

Wer möchte, kommt verkleidet. Tickets für Kinder bis 15 Jahre kosten 8 Euro, Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 12 Euro (Adresse: Mangturm, Hafenplatz 2, 88131 Lindau).

15 bis 16 Uhr: Gruselgeschichten für Kinder bis 8 Jahre

16 bis 17 Uhr: Gruselgeschichten für Kinder bis 15 Jahre

18.30 bis 19.30 Uhr: Gruselgeschichten für Erwachsene ab 16 Jahre

20 bis 21 Uhr: Gruselgeschichten für Erwachsene ab 16 Jahre

Im Mangturm in Lindau können Kinder und Erwachsene auch in 2025 Halloween feiern. Foto: IMAGO/Wirestock (Archivbild)

Disco im Konzil in Konstanz

Gleich zwei Dancefloors locken Feierwütige an Halloween ins Konzil in Kontanz: Mixed-Music legt DJ TeeCee auf der oberen Etage auf. Auf dem unteren Floor spielt DJ T-Bone HipHop und Reggaeton. Für Verpflegung sorgt das Restaurant im Konzil.

Los geht es um 21.30 Uhr, offizielles Ende ist um 2.30 Uhr. Tickets kosten 15 Euro (Adresse: Konzil Konstanz, Hafenstr. 2 78462 Konstanz)

Beide Dancefloors im Konzil in Konstanz sind am 31. Oktober 2025 unheimlich dekoriert. Foto: imago/imagebroker, Lucas Seebacher (Symbolbild)

Lesung im Hexenturm in Markdorf

Wer an Halloween erst einmal in Gruselstimmung kommen möchte, kann am späten Nachmittag in den Hexenturm nach Markdorf kommen. Nördlich von Immenstaad am Bodensee öffnen sich um 15.50 Uhr die Türen. Um 16 Uhr beginnt die Lesung.

Wer will, kommt verkleidet. Es gibt Krötengrütze und ganz Mutige erkunden den Turm mit der Taschenlampe. Um 17.30 Uhr ist die Lesung zu Ende.

Tickets für Kinder von drei bis 12 Jahre kosten 5 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro. Kinder unter drei Jahren sind frei (Adresse: Hexenturm, Schlossweg 18, 88677 Markdorf).

Der Hexenturm in Markdorf beim Bodensee lädt am späten Nachmittag zu einer gruseligen Lesung ein. Foto: IMAGO/Zoonar, Walter Rieck (Archivbild)

Halloween im Bahnhof im Bahnhof Fischbach feiern

Aus dem Bahnhof Fischbach in Friedrichshafen wird ein Gruselbahnhof! In der Lokhalle feiern am letzten Tag im Oktober bestimmt viele Gruselgestalten: Wer verkleidet kommt, bekommt einen Shot zur Begrüßung.

Die Party beginnt um 21 Uhr. Wer rein möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Ticket kostet 10 Euro, Schwerbehinderte in Begleitung zahlen nur für ihr Ticket (Adresse: Fynn & Henry´s im Bahnhof Fischbach, Eisenbahnstraße 15, 88048 Friedrichshafen).

Hier könnt ihr am Bodensee auch noch Halloween feiern

Mehrere DJs legen von 19.30 Uhr bis Mitternacht im Club Vaudeville auf (Von-Behring-Straße 6, 88131 Lindau).

