Halloween 2025 am Bodensee: Tolle Termine zum Feiern und Gruseln

Wer in diesem Jahr rund um den Bodensee an Halloween feiern möchte, hat eine große Auswahl. Neben einer klassischen Gruselparty gibt es ein ganzes Partyschiff und schaurige Lesungen.
Wir stellen euch fünf Veranstaltungen am 31. Oktober 2025 vor und sagen, wo ihr außerdem hinkönnt.
- Party auf dem Partyschiff MS Lindau
- Geschichten im Mangturm in Lindau
- Disco im Konzil in Konstanz
- Lesung im Hexenturm in Markdorf
- Party im Bahnhof Friedrichshafen
Kultparty auf dem Partyschiff MS Lindau in Friedrichshafen
Nicht nur am Ufer, auch auf dem Bodensee bei Friedrichshafen geht es an Halloween rund: In schaurige Stimmung kommen Gäste auf dem Partyschiff MS Lindau. Los geht es um 22 Uhr, gefeiert wird bis 4 Uhr am Morgen. Im Vorverkauf gibt es keine Karten mehr. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro.
Während der Party liegt das Schiff im Hafen vor Anker (Adresse: Partyschiff MS Lindau, Friedrichshafen, Seestraße 23, 88045 Friedrichshafen).
Gruselgeschichten im Mangturm in Lindau
Gruselig geht es am Halloweenabend im Mangturm in Lindau zu. Kinder und Erwachsene können dort schaurigen Geschichten lauschen. Abenteuergeschichten stehen ebenso auf dem Programm wie alte Legenden.
Wer möchte, kommt verkleidet. Tickets für Kinder bis 15 Jahre kosten 8 Euro, Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 12 Euro (Adresse: Mangturm, Hafenplatz 2, 88131 Lindau).
- 15 bis 16 Uhr: Gruselgeschichten für Kinder bis 8 Jahre
- 16 bis 17 Uhr: Gruselgeschichten für Kinder bis 15 Jahre
- 18.30 bis 19.30 Uhr: Gruselgeschichten für Erwachsene ab 16 Jahre
- 20 bis 21 Uhr: Gruselgeschichten für Erwachsene ab 16 Jahre
Disco im Konzil in Konstanz
Gleich zwei Dancefloors locken Feierwütige an Halloween ins Konzil in Kontanz: Mixed-Music legt DJ TeeCee auf der oberen Etage auf. Auf dem unteren Floor spielt DJ T-Bone HipHop und Reggaeton. Für Verpflegung sorgt das Restaurant im Konzil.
Los geht es um 21.30 Uhr, offizielles Ende ist um 2.30 Uhr. Tickets kosten 15 Euro (Adresse: Konzil Konstanz, Hafenstr. 2 78462 Konstanz)
Lesung im Hexenturm in Markdorf
Wer an Halloween erst einmal in Gruselstimmung kommen möchte, kann am späten Nachmittag in den Hexenturm nach Markdorf kommen. Nördlich von Immenstaad am Bodensee öffnen sich um 15.50 Uhr die Türen. Um 16 Uhr beginnt die Lesung.
Wer will, kommt verkleidet. Es gibt Krötengrütze und ganz Mutige erkunden den Turm mit der Taschenlampe. Um 17.30 Uhr ist die Lesung zu Ende.
Tickets für Kinder von drei bis 12 Jahre kosten 5 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro. Kinder unter drei Jahren sind frei (Adresse: Hexenturm, Schlossweg 18, 88677 Markdorf).
Halloween im Bahnhof im Bahnhof Fischbach feiern
Aus dem Bahnhof Fischbach in Friedrichshafen wird ein Gruselbahnhof! In der Lokhalle feiern am letzten Tag im Oktober bestimmt viele Gruselgestalten: Wer verkleidet kommt, bekommt einen Shot zur Begrüßung.
Die Party beginnt um 21 Uhr. Wer rein möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Ticket kostet 10 Euro, Schwerbehinderte in Begleitung zahlen nur für ihr Ticket (Adresse: Fynn & Henry´s im Bahnhof Fischbach, Eisenbahnstraße 15, 88048 Friedrichshafen).
Hier könnt ihr am Bodensee auch noch Halloween feiern
- Mehrere DJs legen von 19.30 Uhr bis Mitternacht im Club Vaudeville auf (Von-Behring-Straße 6, 88131 Lindau).
Diese gruseligen Orte am Bodensee könnt ihr rund ums Jahr besuchen.
