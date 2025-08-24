Das sind acht wunderschöne Picknick-Plätze mit bestem Blick auf den Bodensee

Ein paar leckere Snacks und eine gemütliche Decke eingepackt und los geht‘s: Am Bodensee gibt es viele Plätze draußen in der Natur und mit einer tollen Aussicht, die zu einem Picknick einladen. Acht der schönsten Orte mit Blick aufs Wasser stellen wir euch hier vor.

Uferpark Wäsen bei Lindau

Der Uferpark Wäsen liegt in Lindau mit Blick auf den Bodensee. Am Wäsen sind die vom Aussterben bedrohten Schwarz-Pappeln beheimatet. Die uralten Baumriesen bieten viele Schattenplätze. In dem Uferpark gibt es außerdem Weiher, Kleingewässer und Benjeshecken, die für ein schönes Naturerlebnis sorgen.

Da die Pappeln in hohem Alter zu Astbruch neigen, sind gefährliche Bereiche als naturnahe Zonen abgegrenzt. Aus Sicherheitsgründen dürfen diese nicht betreten werden. Möglichkeiten zum picknicken gibt es aber trotzdem. Die Adresse:

Uferpark Wäsen

Eichwaldstraße 111

88131 Lindau

Haldenhof bei Sipplingen

Der Haldenhof bei Sipplingen nahe Überlingen beansprucht für sich, einer der schönsten Aussichtsplätze am Bodensee zu sein. Vom Picknickplatz aus schweift der Blick über den östlichen Teil des Überlinger Sees über den Obersee in Richtung Bregenz.

Bei passender Wetterlage kann man sogar das Alpenpanorama sehen. Vor Ort gibt es ein Gasthaus sowie einen öffentlichen Bereich zum Verweilen. Die Adresse:

Haldenhof bei Sipplingen

Haldenhofweg 51

88662 Überlingen

Rohrspitz bei Höchst

Der Rohrspitz in Fußach bei Höchst (Vorarlberg) ist prima zum spazieren oder radeln geeignet. Es gibt dort einen 300 Meter langen Strandabschnitt, wo man sich im Bodensee abkühlen oder auch ein Picknick machen kann. Vor Ort befinden sich ein Restaurant und mehrere Grillplätze, wo man mitgebrachtes Essen zubereiten kann. Die Adresse:

Rohrspitz

Rohr 1

6972 Fußach

Hohberg in Immenstaad

Der Hohberg liegt auf 454 Metern Höhe zwischen Immenstaad und dem Ortsteil Kippenhausen. Von dem Aussichtspunkt aus bietet sich ein toller Blick auf den Bodensee und mit etwas Glück auch auf die Alpen.

Der sogenannte Drumlinhügel ist umgeben von Weinreben und Obstbäumen. Der Hohberg befindet sich entlang eines Spazierweges, bietet aber auch tolle Plätze für ein Picknick an sonnigen Tagen. Hier befindet er sich:

Hohberg Immenstaad

Kupferbergstraße 31

88090 Immenstaad

Stadtgarten Friedrichshafen

Im Stadtgarten in Friedrichshafen befinden sich viele gemütliche Plätze, Blumen und Statuen oder Sehenswürdigkeiten wie das Zeppelin-Denkmal. Er liegt an der Uferpromenade des Bodensees und bietet mehrere Rasenflächen, auf denen die Picknick-Decke ausgebreitet werden kann. Die Adresse:

Stadtgarten Friedrichshafen

Uferstraße 1

88045 Friedrichshafen

Malereck Langenargen

Am hinteren Ende des Badestrands „Malereck“ in Langenargen am Bodensee gibt es einen Abschnitt wo Feuerstellen zur Verfügung stehen und wo das Grillen in mitgebrachten Feuerschalen erlaubt ist. Hier kann man direkt am Wasser grillen oder picknicken. Die Adresse:

Malerecke (parken auf dem Parkplatz „Argenweg“)

88085 Langenargen

Rondell Meersburg

Neben der Therme Meersburg befindet sich eine große Wiese mit Blick auf den Bodensee, wo man baden oder picknicken kann. Einheimische nennen diese Badestelle auch „Rondell“. Hier befindet sich die frei zugängliche Liegewiese:

Rondell Meersburg

Uferpromenade 43

88709 Meersburg

Stedepark Hard

Der Stedepark ist der zweitgrößte Park der Stadt Hard (Vorarlberg) am Bodensee. Es gibt vor Ort viele Sitzgelegenheiten und Grünflächen, wo die Besucherinnen und Besucher die Picknick-Decke ausbreiten können. Die Adresse des Parks:

Stedepark Hard

Seestraße

6971 Hard