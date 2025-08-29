In diesen Thermen in Baden-Württemberg könnt ihr die Seele baumeln lassen

Ein Besuch oder ein Ausflug im Süden Baden-Württembergs lohnt sich eigentlich immer. Die Region besticht durch eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Wander- und Radwegen, schönen Städten, spannenden kulinarischen Angeboten, kultureller Höhepunkte, herrlicher Natur und traumhafter Seen. Besonders (ent-)spannend sind aber auch die vielen Thermen, die es im Süden des Bundeslandes Baden-Württemberg gibt. Wir haben eine Auswahl an Thermen zwischen Bodensee, Schwarzwald, Oberschwaben und Schwäbischer Alb zusammengestellt.

Diese Thermen gibt es auf der Schwäbischen Alb

Die Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge und gilt als eines der größten zusammenhängenden Karstgebiete Deutschlands. Viel Natur, Kultur und viele Freizeitmöglichkeiten machen die Schwäbische Alb zu einer der touristischen Attraktionen in Baden-Württemberg. Kein Wunder also, dass die Region Jahr für Jahr mehr Besucher anzieht. Die können - neben all den anderen Angeboten der Region - natürlich auch in mehreren Thermen entspannen. Zu den beliebten Thermen zählen:

AlbThermen - Bad Urach

Mineraltherme - Bad Überkingen

Panorama-Therme - Beuren

Vinzenz-Therme - Bad Ditzenbach

Bodensee und Oberschwaben: Eine Auswahl an Thermen

Grob zwischen den Städten Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Wangen im Allgäu, Friedrichshafen und Konstanz liegen die Regionen Bodensee und Oberschwaben. Der Bodensee und seine angrenzenden Städte sind bereits seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsort für viele Urlauber. Doch auch Oberschwaben zwischen den Städten Ravensburg, Wangen im Allgäu, Biberach und Sigmaringen ist eine der schönsten Gegenden in Baden-Württemberg. Wer hier die Seele baumeln lassen will, der kann das unter anderem auch in mehreren schönen Thermen tun:

Bodensee-Therme in Konstanz

Bodensee-Therme - Überlingen

Schwaben-Therme - Aulendorf

Jordanbad - Biberach

Adelindis - Bad Buchau

Sonnenhof-Therme - Bad Saulgau

Gesundheitszentrum Therme - Bad Waldsee

Thermen in der Region Schwarzwald in Baden-Württemberg

Die Region Schwarzwald ist unabhängig von der Jahreszeit immer einen Besuch wert. Ein Beleg dafür sind die vielen Urlauber, die hier ihren Sommer- oder Winterurlaub verbringen. Viel Natur, viel Raum für Aktivitäten und jede Menge Sehenswürdigkeiten - im Schwarzwald gibt es immer viel zu entdecken. In der Region gibt es natürlich auch mehrere Thermen. Dazu zählen u.a.:

Solemar - Bad Dürrheim

Cassiopeia - Badenweiler

Aqualon - Bad Säckingen

Keidel Mineral-Thermalbad - Freiburg

Badeparadies Schwarzwald - Titisee-Neustadt

Mineral-Therme - Bad Teinach

TuWass, Freizeit- und Thermalbad - Tuttlingen

Vita-Classica - Bad Krozingen

Thermen in Baden-Württemberg: Mehr als nur "planschen" - Häufig Wellness pur!

Wer sich für einen Besuch einer Therme entscheidet, der bekommt mehr als nur warmes Wasser. Die meisten Thermen bieten ein breites Angebot von Thermenbecken, Saunalandschaft und anderen Wellnessangeboten. Manche Bäder bieten sogar die Kombination aus spaßigem Familienbad und erholsamer Therme. Wer möchte, der kann teils vorab auch eine Massage buchen.

Die ideale Dauer eines Thermenbesuches kann damit zwischen ein paar Stunden und einem ganzen Tag liegen - je nach verfügbarer Zeit und den eigenen Wünschen. Vor Ort gibt es üblicherweise auch die Möglichkeit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Je nach Angebot variieren deswegen die Preise für den Besuch einer Therme. Wer den Thermenbesuch optimal nutzen möchte, sollte sich also vorab genau über die Angebote der jeweiligen Therme informieren.