Kurztrips: Das sind die kürzesten Flüge ab dem Flughafen Friedrichshafen

Der Flughafen Friedrichshafen liegt am Ufer des Bodensees im Bundesland Baden-Württemberg. Er ist der südlichste Flughafen Deutschlands und bei Urlaubern aus Süddeutschland, Vorarlberg und der Ostschweiz für Flüge in die Ferien beliebt.

Von Ägypten bis in die Türkei: Flugziele ab Friedrichshafen

Zum Sommerflugplan 2025 hat der Flughafen Friedrichshafen 14 Flugziele im Angebot. Ein Großteil davon liegt in Südeuropa und ist deswegen besonders für Urlaubsreisende interessant. Ab dem Bodensee-Airport können Reisende aber auch in den beliebten Badeort Hurghada in Ägypten fliegen.

Das sind die kürzesten Flüge vom Flughafen Friedrichshafen

Wer jedoch nicht allzu weit verreisen möchte und trotzdem gern mit dem Flieger unterwegs ist, für den bieten sich vom Flughafen Friedrichshafen gleich vier Reiseziele an, die alle in weniger als zwei Stunden Flugzeit entfernt liegen. Die kürzesten Flüge von Friedrichshafen sind:

Icon Vergrößern Vom Flughafen Friedrichshafen auf die Insel Elba vor der toskanischen Küste. Foto: IMAGO / Panthermedia Icon Schließen Schließen Vom Flughafen Friedrichshafen auf die Insel Elba vor der toskanischen Küste. Foto: IMAGO / Panthermedia

Flughafen Friedrichshafen nach Elba

Mit einer angegebenen Flugzeit von nur 1:25 Stunden liegt die Ferieninsel Elba mit etwa 550 Kilometern besonders nah am Bodensee. Vom 2. Mai 2025 bis zum 10. Oktober 2025 fliegt die Fluggesellschaft MHS Aviation regelmäßig zur Mittelmeer-Insel Elba. Die Flüge nach Elba starten jeweils am Sonntag um 7.30 Uhr und landen bereits um 8.55 Uhr. Flüge von Elba nach Friedrichshafen gibt es ebenfalls am Freitag.

Icon Vergrößern Nicht einmal 90 Minuten dauert der Flug vom Bodensee Airport auf die französische Mittelmeerinsel Korsika. Foto: Oliver Bender from Pixabay Icon Schließen Schließen Nicht einmal 90 Minuten dauert der Flug vom Bodensee Airport auf die französische Mittelmeerinsel Korsika. Foto: Oliver Bender from Pixabay

Flughafen Friedrichshafen nach Calvi, Korsika

Maximal ein paar Flugminuten länger sind Urlauber vom Flughafen Friedrichshafen nach Calvi auf Korsika unterwegs. Die Flugzeit gibt der aktuelle Sommerflugplan des Bodensee Airports zwar ebenfalls mit 1 Stunde und 25 Minuten an, allerdings ist die Flugstrecke mit etwa 570 Kilometern minimal länger.

Korsika wird von der Airline Avantiair zwischen dem 27. April 2025 und 19. Oktober 2025 angeflogen. Die Flüge starten ab dem Bodensee immer sonntags um 7.30 Uhr. Ankunft am Aéroport Sainte Catherine ist um 8.55 Uhr. Zurück nach Friedrichshafen geht es von Calvi jeweils am Sonntag um 19 Uhr.

Icon Vergrößern Die Ostseeinsel Usedom gehört zu den kürzesten Flugverbindungen vom Flughafen Friedrichshafen. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer Icon Schließen Schließen Die Ostseeinsel Usedom gehört zu den kürzesten Flugverbindungen vom Flughafen Friedrichshafen. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Bodensee Airport nach Heringsdorf, Usedom

Ein klein wenig weiter vom Bodensee entfernt liegt die einzige innerdeutsche Destination ab Friedrichshafen. Für die Flüge nach Heringsdorf auf der beliebten Ostseeinsel Usedom sind die Maschinen laut Flugplan 1 Stunde und 45 Minuten unterwegs. Immerhin: Bis Usedom sind es rund 775 Kilometer.

Die Verbindung Friedrichshafen - Heringsdorf wird von der Airline MHS Aviation mit Maschinen vom Typ Dornier 328 betrieben. Vom 3. Mai 2025 bis 10. Oktober 2025 geht es immer am Samstag um 8 Uhr an die Ostsee. Planmäßige Ankunftszeit ist bereits um 9.45 Uhr. Zurück an den Bodensee geht es ab Heringsdorf jeweils am Samstag um 16.35 Uhr.

Icon Vergrößern Die britische Hauptstadt London ist vom Flughafen Friedrichshafen in weniger als zwei Stunden erreichbar. Foto: picture alliance/dpa | Julia Kilian Icon Schließen Schließen Die britische Hauptstadt London ist vom Flughafen Friedrichshafen in weniger als zwei Stunden erreichbar. Foto: picture alliance/dpa | Julia Kilian

Airport Friedrichshafen nach London-Gatwick

Die britische Fluggesellschaft Easyjet fliegt vom 5. April 2025 bis zum 26. April 2025 jeweils am Samstag von Friedrichshafen nach London, Gatwick. Die Flüge von Friedrichshafen in die knapp 800 Kilometer entfernte britische Hauptstadt dauern ebenfalls rund 1 Stunde und 45 Minuten. Abflug ab dem Bodensee Airport ist um 14 Uhr (MESZ), Ankunft in London ist um 14.45 Uhr (GMT).

Zahlen und Infos zum Flughafen Friedrichshafen

Abkürzung nach IATA-Code: FDH

Betreiber: Flughafen Friedrichshafen GmbH

Passagierzahl 2023: 314.953

Eröffnung: 1913

Fläche: 150 Hektar

Länge der Landebahn: 2356 Meter

Lage: Am nordöstlichen Stadtrand von Friedrichshafen am Bodensee

Besonderheiten: südlichster Verkehrsflughafen Deutschlands

Internetseite: www.bodensee-airport.eu

Weitere Flüge von und in die Region Bodensee/Allgäu gibt es auch vom und zum Flughafen Memmingen im Allgäu. Mehr Informationen rund um den Allgäu Airport findet ihr auf allgäuer-zeitung.de