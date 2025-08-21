Nacktbaden am Bodensee? Hier gibt es FKK-Strände

Der Bodensee ist eines der besten Badegewässer in Deutschland: Klares Wasser, viele Strandbäder, zahlreiche freie Badestellen und das eingebettet in eine einzigartige Landschaft. Wer in den Sommermonaten hier in das kühle Nass springen will, wird fast in jedem Ort fündig. Aber wie sieht es für die Fans von textilfreiem Baden aus? Gibt es für Anhänger der Freikörperkultur (FKK) am Bodensee überhaupt Uferabschnitte oder gar Badestrände zum Nacktbaden?

FKK am Bodensee: Das muss man wissen

Um es vorwegzunehmen: Die Freikörperkultur hat am Bodensee nicht den gleichen Stellenwert wie beispielsweise an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern - auch mit Frankreich, Spanien, Kroatien oder Dänemark kann der Bodensee in Sachen FKK nicht mithalten. Rund um den See gibt es nur eine überschaubare Anzahl anerkannter FKK-Abschnitte oder gar Strände. Bisweilen dürften Fans des textilfreien Badens aber auch so manches ruhige Eck finden, an dem ein Sprung ins Wasser ohne Badekleidung zumindest geduldet ist.

FKK-Baden: Wo geht das am Bodensee?

Das sind die bekannten oder offiziellen FKK-Badestrände am Bodensee:

FKK-Strand Hard

Das Strandbad Horn

FKK Strand Unteruhldingen (kein offizieller FKK-Strand)

FKK-Strand Bregenz (neu)

Besonders bekannt unter den Freikörperkultur-Fans ist der FKK-Strand in Hard im österreichischen Vorarlberg.

Das Strandbad liegt im bekannten Rheindelta - einem echten Naturjuwel. Insgesamt ist das FKK Bad Hard rund 40.000 Quadratmeter - davon sind 22.000 Quadratmeter als Liegefläche ausgewiesen. Dazu gibt es Bocciabahnen, Tischtennisplatten, einen Spielplatz für Kinder und ein Restaurant. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur mit Erziehungsberechtigten ins Bad. Das Bad hat von 9 bis 19 Uhr, bzw. von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Strandbad Hörnle in Konstanz - Abgetrennter FKK-Bereich

Das Strandbad Horn wird von den Konstanzern auch gerne als „Hörnle“ bezeichnet und ist in erster Linie ein gewöhnliches Strandbad. Das Bad ist größtenteils von Wald umgeben und liegt im Lorettowald an der Südspitze des Bodanrück. Es ist ausgestattet mit Badeflößen, Restaurant, Beachvolleyballfeldern und einer großen Liegewiese.

FKK-Anhängern steht im Strandbad Horn in Konstanz ein abgetrennter Bereich zur Verfügung. Das Bad ist frei zugänglich und hat entsprechend auch keine Öffnungszeiten.

FKK-Strand in Unteruhlingen

Der FKK-Strand in Unteruhldingen bei Meersburg ist zwar nicht offiziell als solcher ausgeschrieben - Nacktbaden wird hier aber üblicherweise geduldet. Der Badebereich beginnt in etwa am Ortsschild Unteruhldingen und endet an der ersten Siedlung vor Meersburg. Die Badebuchten sind sehr klein.

Bregenz weist FKK-Badebereich aus

Auch in Bregenz war an einem Abschnitt des Bodenseeufers das textilfreie Baden über Jahrzehnte geduldet. Nun hat die Stadt Bregenz FKK an dem Uferabschnitt offiziell genehmigt. An dem rund 200 Meter langen Strand ist sowohl Nacktbaden als auch Baden mit Badebekleidung erlaubt. Mehr dazu lest ihr unter diesem Link.

Nacktbaden: Das sind die wichtigsten Regeln am FKK-Strand

Am besten prüfen, ob ein Strandabschnitt ein offizieller FKK-Bereich ist - sonst drohen möglicherweise Strafen

Im Restaurant oder der Bar am besten ein Handtuch umlegen - Hygiene!

Anstarren ist nicht erwünscht

Abstand halten - besonders auf der Liegewiese

Keine sexuellen Handlungen

Keine Foto- oder Videoaufnahmen

Kinder und Jugendliche dürfen Badebekleidung tragen