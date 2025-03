Dieses außergewöhnliche Museum liegt direkt am Flughafen Friedrichshafen

Direkt am Bodensee liegt mit dem Flughafen Friedrichshafen einer der beliebtesten Regionalflughäfen in Süddeutschland. Besonders Ferienreisende aus Baden-Württemberg, dem südlichen Bayern, Vorarlberg und der Ostschweiz nutzen den Bodensee Airport, um einfach in den Urlaub zu fliegen. Der Flughafen am Bodensee beherbergt in unmittelbarer Nähe aber auch eines der spannendsten Technikmuseen in Baden-Württemberg.

Dornier Museum in Friedrichhafen: Luft- und Raumfahrtgeschichte auch zum Anfassen

Das Dornier-Museum wurde am 24. Juli 2009 eröffnet und zeigt das Wirken des Flugpioniers Claude Dornier und des ehemaligen Unternehmens Dornier-Werke, das mittlerweile im Airbus-Konzern aufgegangen ist. Im Mittelpunkt des Museums steht dabei die Firmengeschichte, der Produktionsstandort in Friedrichshafen und natürlich die entsprechenden Flugzeuge. Insgesamt erstreckt sich das Luft- und Raumfahrtmuseum über eine Fläche von fast 5600 Quadratmeter im Museum selbst und über einen Park von 25.000 Quadratmetern. Eines der Highlights des Museums ist das Riesenflugzeug Do X. Insgesamt wurden drei dieser Maschinen in den Jahren 1928 bis 1931 gebaut.

Technikmuseum Dornier-Museum am Bodensee: Was ist zu sehen?

Im Dornier-Museum am Flughafen Friedrichshafen sind insgesamt zwölf Originalflugzeuge und zwei Nachbauten ausgestellt. Weitere Museumsstücke im Bereich Luftfahrt sind z.B.

Zeppelin-Luftschiff

Wasserflugzeug Rsl

Flugboot Do X (das ehemals größte Passagierflugzeug der Welt)

Senkrechtstarter Do 31

diverse Rotorplattformen

Außerdem gibt es im Dornier-Museum auch einen echten Flugsimulator der bekannten Do 27. Zusätzlich zur Luftfahrtausstellung gibt es im Dornier Museum Friedrichshafen auch eine Raumfahrtausstellung und eine eigens für Kinder gestaltete Abteilung.

Icon Vergrößern Der Nachbau eines Dornier "Wal" steht im Dornier-Museum in Friedrichshafen. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Der Nachbau eines Dornier "Wal" steht im Dornier-Museum in Friedrichshafen. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Anfahrt/Anreise zum Dornier-Museum in Friedrichshafen am Bodensee

Angesichts seiner Lage am Bodensee Airport ist das Dornier Museum gut angebunden. Wer mit dem Auto anreist, der erreicht Friedrichshafen über die B31, die am Nordufer des Bodensees verläuft. Die Adresse lautet:

Claude-Dornier-Platz 1 88046 Friedrichshafen

Mit der Bahn ist Friedrichshafen ebenfalls leicht erreichbar.

Von der Innenstadt Friedrichshafen verkehren regelmäßig Linienbusse der Linie R45. Zudem halten auch die Buslinien 7586 und 7394 (Städteschnellbus) am Flughafen Friedrichshafen, bzw. am Dornier-Museum.

Wer nicht nur ein Faible für Luft- und Raumfahrt, sondern auch für Boote hat, der kann auch per Schiff nach Friedrichshafen reisen. Der Katamaran verkehrt täglich im Stundentakt zwischen den Städten Konstanz und Friedrichshafen. Zudem gibt es Bodenseefähren, z.B. aus der Schweiz.

Ungewöhnlich: Wer ein eigenes Flugzeug besitzt, der kann sogar mit dem Flieger direkt am Museum landen. Möglich macht das die unmittelbare Lage am Flughafen Friedrichshafen.

Parken am Dornier-Museum

Parkplätze gibt es unter anderem am Flughafen Friedrichshafen. Das Dornier-Museum verfügt aber ebenfalls über Parkplätze - hier ist bezahlt man eine Tagespauschale. Die Preise sind günstig: Laut der Internetseite des Museums kostet ein Tag Parken 3,50 Euro je Fahrzeug.

Icon Vergrößern Ein Modell des Flugboots DO X ist in einer Vitrine im Dornier-Museum ausgestellt. Die Do X war ein Verkehrsflugschiff, das nach dem Ersten Weltkrieg von den deutschen Dornier-Werken konstruiert und 1929 gebaut wurde. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Ein Modell des Flugboots DO X ist in einer Vitrine im Dornier-Museum ausgestellt. Die Do X war ein Verkehrsflugschiff, das nach dem Ersten Weltkrieg von den deutschen Dornier-Werken konstruiert und 1929 gebaut wurde. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Öffnungszeiten des Dornier-Museum in Friedrichshafen

Das Dornier-Museum Friedrichshafen ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Geschlossen ist das Museum an Montagen (außer an Feiertagen und während der Schulferien in Baden-Württemberg), am 3. April (Veranstaltung) und an Weihnachten (24. und 25. Dezember), Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar).

Bodensee: Das kostet der Eintritt ins Dornier-Museum

Die Eintrittspreise kosten maximal 13,50 je Person. Besitzer der Echt Bodensee Card erhalten eine Rabatt von 1,50 Euro. Mit der Bodensee Gästekarte sinkt der Eintrittspreis um 1 Euro. Kostenlos ist der Besuch mit der Bodensee Card Plus. Ansonsten liegen die Eintrittspreise wie folgt:

Erwachsene: 13,50 Euro

Rentner: 12,50

Kinder- und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren: 8 Euro

Schüler und Studenten ab 17 Jahren: 10 Euro

Schwerbehinderte: 10 Euro

Familienticket (zwei Erwachsene und Kinder bis 16 Jahre): 32 Euro

(Eintrittspreise Stand 24. März 2025)