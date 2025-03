Das schönste Baumhaushotel Deutschlands steht in Baden-Württemberg

Wer Abwechslung zu einer gewöhnlichen Hotelübernachtung sucht, für den könnte eine Übernachtung in einem Baumhaus genau das Richtige sein: umgeben von Bäumen, Vogelgezwitscher und morgens aufwachen bei frischer Waldluft. In Baden-Württemberg soll es laut dem Reiseportal TUI eins der weltweit spektakulärsten Baumhaushotels geben.

Baumhaushotels: Das Schönste soll es in Baden-Württemberg geben

Wie die TUI ausgewertet hat, befindet sich dieses Ausflugsziel neben Thailand, Südafrika und Kalifornien auf Platz vier auf der Liste der spektakulärsten Baumhotels weltweit.

Für Abenteuer muss man also nicht um die ganze Welt reisen - die kann man auch in Cleebronn finden. In dem Natur-Resort Tripsdrill kann man sich in bis zu fünf Meter Höhe eine naturnahe Auszeit nehmen. Zwischen Stuttgart und Heilbronn findet man das Resort umgeben von Wäldern und Wiesen und liegt direkt neben dem gleichnamigen Erlebnispark und einem Wildparadies.

Das hat Deutschlands spektakulärstes Baumhaushotel zu bieten

Ausgestattet seien die Baumhäuser mit WLAN, Fußbodenheizung, Flachbildfernseher, eigenem Badezimmer so wie einer Terrasse. Platz gebe es in dem 19 Quadratmeter großen Häuschen für zwei bis vier Personen, in dem 35 Quadratmeter großen für fünf bis sechs Personen. Auch barrierefreie Einrichtungen soll es geben, wie es auf der Webseite des Natur-Resorts beschrieben wird.

Im Übernachtungspreis ist der Eintritt in das Wildparadies an allen Aufenthaltstagen mit enthalten. Gäste des Baumhaushotels erhalten außerdem Sonderkonditionen für den Erlebnispark. Der Preis pro Übernachtung variiert und kann für zwei Erwachsene mit zwei Kindern zwischen 160 und 350 Euro liegen.

Das sind weitere Baumhaushotels in Baden Württemberg

„sBaumhaus Dörfle“ in Seelbach

Im Schwarzwald lässt sich gleich ein ganzes Dorf an Baumhäusern finden. In Seelbach gibt es „‘sBaumhaus Dörfle“. Egal, ob zu zweit oder mit der Familie, neben einer Auszeit in einem der holzigen Häuschen könne man sich auch in den Saunas erholen. In dem Übernachtungspreis seien eineinhalb Stunden Saunabesuch pro Gast inklusive, wie es auf ihrer Webseite beschrieben wird.

Im „Dörfle“ gebe es zehn Baumhäuser mit einer Fläche von jeweils rund 65 Quadratmetern und zwei Schlafräumen. Ebenfalls mit Fernsehern, WLAN, einem eigenen Bad und je kleinem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Platz sei dort für maximal sechs Personen. Haustiere sind nicht erlaubt.

Die Preise pro Nacht variieren und beginnen bei etwa 230 Euro für zwei Erwachsene mit zwei Kindern, der Mindestaufenthalt sind zwei Nächte.

Baumhaushotel Baumpalast in Rosenberg

Das Baumhaushotel in Rosenberg soll mit sieben Häusern und 29 Betten ganzjährig geöffnet sein und liegt nahe dem fränkischen Jakobsweg, schreiben die Betreiber auf ihrer Website. Haustiere seien erlaubt, ansonsten verfügen die Häuschen über eine Terrasse, einen Gemeinschaftskühlschrank, eine elektrische Heizung, Steckdosen und eine Feuerstelle mit Grillplatz.

Die Übernachtungskosten liegen bei drei bis vier Personen pro Baumhaus in der Hauptsaison bei 185 Euro, dazu komme ein 20 Euro Zuschlag am Wochenende. In der Nebensaison liege der Preis für das gleiche Beispiel laut Website bei 155 Euro die Nacht.

Doch lieber Urlaub auf dem Boden anstatt in luftiger Höhe?

Naturfans, die lieber auf dem Boden der Tatsachen bleiben und die frische Luft eher beim Umherfahren erleben wollen, können auf das bekannte Camping zurückgreifen. Hier gibt es eine Übersicht über die sieben besten Campingplätze in Baden-Württemberg.

Baumhaushotels gibt es auch im Allgäu

Neben den verschiedenen Abenteuer-Möglichkeiten in Baden-Württemberg findet man auch im Allgäu zahlreiche: etwa Übernachtungen in Baumhaus-Eiern, Holz-Iglus oder Holzfässern.

Leserempfehlung

OaseWeil in Weil im Schönbuch

Wie ein Leser aber findet, liege das schönste Baumhaushotel Deutschlands nicht in Cleebronn sondern in Weil im Schönbuch, ebenfalls in Baden-Württemberg. Das Baumhaushotel OaseWeil liege zwischen Wäldern und Wiesen und biete in acht verschiedenen bunten Wipfelsuiten Platz für Erholung. Die Häuser, mit ihren eigenen Namen wie „Flaschengeist“, „Wipfelträumer“ oder „Klabautermann“, kommen mit WLAN, voll ausgestatteten Küchen und möblierten Balkonen und bieten Platz für vier bis sechs Personen, wie auf der Webseite des Baumhaushotels beschrieben. Was dem Leser außerdem gut gefällt: In der Nähe des Hotels könne man unter anderem Freizeitaktivitäten wie Lama- und Kamelreiten finden.