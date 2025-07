Diese Brauchtumsfeste in Baden-Württemberg dürft ihr nicht verpassen!

Die Menschen in Baden-Württemberg gelten als besonders heimatverbunden. Nicht verwunderlich also, dass es im Südwesten der Republik besonders viele Heimat- und Brauchtumsfeste gibt. Einige von ihnen solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Schwörmontag Ulm

Cannstatter Volksfest

Haller Siedersfest

Schramberger Bach-na-Fahrt

Tübinger Stocherkahnrennen

Storchentag in Hasland im Kinzigtal

Narrengericht Stockach

Heidelberger Sommertagsumzug

Rutenfest Ravensburg

Schwörwoche in Ulm mit Nabada und Fischerstechen

Einmal im Jahr befindet sich die Stadt Ulm an der Donau im Ausnahmezustand, dann feiert die Stadt die Schwörwoche, deren Höhepunkt die Schwörrede am Schwörmontag darstellt. Die Ulmer Schwörwoche geht zurück auf die Kämpfe zwischen den Ulmer Zünften und der Bevölkerung im 14. Jahrhundert. Diese wurden mit dem sogenannten Schwörbrief beendet.

Icon Vergrößern Das traditionelle Nabada findet immer am Schwörmontag in Ulm statt. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner Icon Schließen Schließen Das traditionelle Nabada findet immer am Schwörmontag in Ulm statt. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Die Schwörwoche endet mit dem historischen Eid, den der Ulmer Oberbürgermeister am Schwörmontag leistet. Am Nachmittag des Schwörmontags folgt dann das berühmte Nabada - die bunte Bootsparade auf der Donau. Alle vier Jahre findet im Rahmen der Schwörwoche auch das Fischerstechen statt. Dazu gibt es Fischertänze und Umzüge in der Stadt und das Fischerstechen-Turnier auf der Donau.

Schwörwoche 2025 in Ulm

Schwörwoche Juli 2025

Schwörmontag mit Nabada am 21. Juli 2025

Fischerstechen 2025: Freitag, 18. Juli 2025 und Sonntag, 20. Juli 2025

Lichterserenade

Rock am Petrus

Schwörwochenfest auf dem Schwal

Icon Vergrößern Das Cannstatter Volksfest auf der Wasen in Cannstatt in Stuttgart ist eines der größten Volksfeste der Welt. Foto: picture alliance / dpa | Wolfram Kastl Icon Schließen Schließen Das Cannstatter Volksfest auf der Wasen in Cannstatt in Stuttgart ist eines der größten Volksfeste der Welt. Foto: picture alliance / dpa | Wolfram Kastl

Cannstatter Volksfest auf der Wasen

Das Cannstatter Volksfest, auch als Cannstatter Wasen bezeichnet, gehört zu den größten Volksfesten in Deutschland. Seit 1818 wird das Fest jährlich von Ende September bis Anfang Oktober auf der Wasen im Stuttgarter Stadtbezirk Cannstatt veranstaltet.

Das Cannstatter Volksfest wurde zunächst als landwirtschaftliches Fest abgehalten. Auslöser war die Reaktion von König Wilhelm I. auf die schweren Ernteausfälle durch das „Jahr ohne Sommer“. Dieses wurde 1815 durch einen Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien ausgelöst.

Im Jahr 2023 besuchten rund 4,5 Millionen Menschen das Cannstatter Volksfest. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen dabei unter anderem acht Festzelte und eine Vielzahl weiterer Angebote.

Die Cannstatter Wasen findet heuer von Freitag, 26. September 2025 bis zum Sonntag, 12. Oktober 2025, statt. Insgesamt dauert das Fest 17 Tage.

Icon Vergrößern In Salzsieder Tracht gekleidete Teilnehmer beim Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall. Foto: picture alliance / dpa | Daniel Maurer Icon Schließen Schließen In Salzsieder Tracht gekleidete Teilnehmer beim Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall. Foto: picture alliance / dpa | Daniel Maurer

Haller Siederfest: Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall

Seit dem 16. Jahrhundert ist das Haller Kuchen- und Brunnenfest, auch Haller Siederfest in Schwäbisch Hall belegt. Die Feierlichkeit ist mit dem Salzabbau in Schwäbisch Hall verbunden, der jahrhundertelang den Reichtum der Stadt sicherte. Der Ursprung des Festes dürfte die Reinigung der Salzquelle gewesen sein. Im Rahmen des Siederfests in Schwäbisch-Hall gibt es alljährlich die traditionelle Eröffnung des Festwochenendes auf dem Marktplatz. Weiter gibt es die Präsentation des Kuchens, Lagerleben und Tanzvorführungen.

Das Kuchen- und Brunnenfest (Siederfest) in Schwäbisch-Hall findet heuer vom 6. Juni 2025 bis zum 9. Juni 2025 statt.

Icon Vergrößern Die Bach-na-Fahrt in Schramberg Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein Icon Schließen Schließen Die Bach-na-Fahrt in Schramberg Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Wettkampf in Schramberg: Die Bach-Na-Fahrt

Die Bach-Na-Fahrt in Schrambach ist der Höhepunkt der örtlichen Fasnet und findet jeweils am Rosenmontag statt. Dabei handelt es sich um eine Art Umzug auf einem Bach. In insgesamt 40 Zubern fahren Söhne der Stadt den Bach hinab. Dabei werden sie von bis zu 30.000 Zuschauern bejubelt. Die Bach-Na-Fahrt in Schrambach ist eine relativ junge Brauchtumsveranstaltung. Sie wurde im Jahr 1936 als Protestaktion gegründet.

Schrambach liegt im Schwarzwald, etwa 25 Kilometer nördlich von Villingen-Schwenningen. Die nächste Bach-Na-Fahrt findet am Montag, 16. Februar 2026, von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt.

Icon Vergrößern Stocherkahnrennen in Tübingen. Dem Sieger winkt Bier, die Verlieren bekommen Lebertran. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt Icon Schließen Schließen Stocherkahnrennen in Tübingen. Dem Sieger winkt Bier, die Verlieren bekommen Lebertran. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Stocherkahnrennen in Tübingen mit bis zu 15.000 Zuschauern

Das Tübinger Stocherkahnrennen ist eine ebenfalls noch recht junge Veranstaltung. Sie geht auf das Jahr 1956 zurück und wurde von einer Studentenverbindung ins Leben gerufen. Die Teilnehmer müssen beim Stocherkahnrennen mit traditionellen Kähnen ein Rennen auf dem Neckar absolvieren. Dem Siegerboot winkt dabei Bier, die Verlieren bekommen einen halben Liter Lebertran.

Das Tübinger Stocherkahnrennen findet mittlerweile jeweils an Fronleichnam statt. Bis zu 15.000 Zuschauer verfolgen das Rennen. Das nächste Tübinger Stocherkahnrennen ist am 19. Juni 2025.

Beim Stocherkahnrennen an Fronleichnam fahren die Teilnehmer in traditionellen Holzbooten um die Tübinger Neckarinsel. Und dabei wird’s nicht nur eng. Bei dem kostümierten Wettrennen geht’s auch wenig zimperlich zu. Schließlich wartet auf das Siegerteam Bier, auf die Verlierer:innen ein halber Liter Lebertran.

Icon Vergrößern Das Narrengericht in Stockach: 2025 saß die CDU-Politikerin Julia Klöckner auf der Anklagebank. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Das Narrengericht in Stockach: 2025 saß die CDU-Politikerin Julia Klöckner auf der Anklagebank. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Gerichtsverfahren auf Allemannisch: Narrengericht in Stockach

Das Narrengericht in Stockach ist eine jahrhundertealte Fasnet-Tradition. Sie soll auf die Schlacht am Morgarten im Jahr 1315 zurückgehen und wurde im Jahr 1616 das erste Mal schriftlich erwähnt. Seit 1960 stehen regelmäßig bekannte Politikerinnen und Politiker vor dem Stockacher Narrengericht. Den Auftakt machte 1960 Kurt Georg Kiesinger, damals Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ihm folgten unter anderem Franz-Josef Strauß (1979), Hans-Dietrich Genscher (1984), Angela Merkel (2001) und Karl Lauterbach (2024).

Das Narrengericht Stockach feiert im nächsten Jahr seinen 675. Geburtstag und findet vom 23. Januar bis zum 25. Januar statt.

Sommertagszug in Heidelberg

Frühlingsfeste werden in Baden-Württemberg bereits seit Jahrhunderten gefeiert. In Heidelberg ließ man 1893 den Sommertagszug wieder aufleben. Seither findet dieser jedes Jahr am vierten Sonntag nach Fasnacht statt. Beim Sommertagszug in Heidelberg tragen Kinder sogenannte Sommertagsstecken durch die Stadt. Zudem kämpfen die beiden „Butzen“, die für den Sommer und den Winter stehen, um die Vorherrschaft. Traditionell gewinnt der Sommer-Butzen den Kampf, woraufhin der in Stroh gekleidete Winterbutzen verbrannt wird.

Icon Vergrößern Das Ravensburger Rutenfest ist eines der größten Heimatfeste in Oberschwaben. Foto: picture alliance / dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Das Ravensburger Rutenfest ist eines der größten Heimatfeste in Oberschwaben. Foto: picture alliance / dpa | Felix Kästle

Rutenfest in Ravensburg - Dieses Jahr mit Altenschießen

Das Rutenfest in Ravensburg ist ein Fest der Schülerinnen und Schüler in Oberschwaben und ist seit dem 17. Jahrhundert belegt. An fünf Tagen finden verschiedene Veranstaltungen in der geschmückten Altstadt statt - darunter auch der Historische Rutenfestumzug mit rund 5500 Mitwirkenden.

Zu einem der Höhepunkte des Festes gehört das sogenannte Adlerschießen. Hier müssen Teilnehmer mit einer Armbrust einen hölzernen Reichsadler treffen. Alle fünf Jahre findet zudem ein sogenanntes „Altenschießen“ statt. An diesem Schützenwettbewerb nehmen auch viele ehemalige Schüler aus Ravensburg teil, die mittlerweile in andere Länder ausgewandert sind.

Das Ravensburger Rutenfest 2025 findet vom 25. bis 29. Juli 2025 statt. Das nächste Altenschießen findet am Sonntag, 27. Juli 2025 statt.