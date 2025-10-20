Die besten Ferien-Aktivitäten mit Kindern bei Regen am Bodensee

Die Ferien am Bodensee verbringen – das ist der Plan vieler Urlauber und Familien. Doch was, wenn das Wetter wie heute einfach nicht mitspielt und es immerzu regnet? Kein Problem: Wir haben für euch die besten Schlecht-Wetter-Ausflugstipps für den Urlaub mit Kindern am Bodensee rund um Meersburg, Lindau und Co.

Schlecht-Wetter-Ausflugstipps mit Kindern am Bodensee im Überblick

Das M10 True Active Vergnügungszentrum in Konstanz

Die Burg Meersburg

Das Ravensburger Spieleland mit kleineren Indoor-Spielbereichen

Das Schloss und Kloster Salem

Das SeaLife in Konstanz

Das Auto- und Traktor Museum in Uhldingen-Mühlhofen

Das M10 True Active Vergnügungszentrum in Konstanz

Lust auf ein Indoor-Abenteuer? Dann ist das M10 True Active Vergnügungszentrum in Konstanz genau das richtige. Attraktionen wie Ninja Parcours, 3D Minigolf und Laser Maze sorgen für eine unvergessliche Zeit - völlig unabhängig vom Wetter.

Hier kommen Kinder, aber auch Erwachsene voll auf ihre Kosten. Das M10 True Active ist am Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Montag, Dienstag und Mittwoch ist das Vergnügungszentrum geschlossen.

Die Preise:

Erwachsene: 14 Euro

Schüler und Studenten: 13 Euro

Kinder unter 10 Jahren: 11 Euro

Die Preise beziehen sich auf eine Aufenthaltsdauer von einer Stunde. Eine Reservierung ist sinnvoll.

Die Burg Meersburg

Die Burg Meersburg ist im gleichnamigen Ort Meersburg malerisch an einem Südhang oberhalb des Bodensees gelegen. Als eine der ältesten bewohnten Burgen Deutschlands stellt sie eine der Hauptattraktionen in der Bodenseeregion dar.

Für Kinder ist der Besuch der Burg besonders spannend. Damit der Ausflug für Sie und Ihre Familie zu einem einmaligen Erlebnis wird, gibt es vor Ort - begleitend zum selbstständigen Rundgang - ein Quiz. Außerdem gibt es an den Wochenenden die „Belebte Burg“. An diesen Tagen wird die Vergangenheit so richtig lebendig: Auf der Burg wird geschmiedet, gekocht, getanzt und musiziert.

Die Burg Meersburg ist täglich durchgehend von 10.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten von November bis Mitte März: 10.00 bis 18.00 Uhr.

Die Preise:

Erwachsene: 12,80 Euro

Jugendliche (14 bis 18 Jahre, mit Schülerausweis): 10,00 Euro

Kinder (6 bis 13 Jahre): 8,00 Euro

Ermäßigte: 11,50 Euro

Das Ravensburger Spieleland

Wem der Regen nichts ausmacht, für den gibt es hier einen besonderen Tipp: Erfahrungsgemäß ist an Regentagen weniger Betrieb als an Sonnentagen - besonders in den Freizeitparks am Bodensee. Das Ravensburger Spieleland ist ein Freizeitpark zwischen Ravensburg und dem Bodensee.

Viele Fahrgeschäfte haben hier trotz schlechtem Wetter geöffnet, manchmal gibt es kurzfristig „Regentickets“ und eines gibt es sicher: kurze Wartezeiten. Der Park bietet aber auch mehrere kleinere Indoor-Spielbereiche für Kinder, sollte der Regen zu heftig werden.

Das Ravensburger Spieleland ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Preise:

Tageskarte datiert (Kind oder Erwachsener): ab 39 Euro

Tageskarte undatiert (Kind oder Erwachsener): 48 Euro

2-Tageskarte (Kind oder Erwachsener für zwei aufeinander folgende Besuchstage): ab 59 Euro

Schloss und Kloster Salem

Nur wenige Kilometer vom Bodensee entfernt liegt die Gemeinde Salem. Hier findet ihr das berühmte Schloss und Kloster Salem, das euch zu einem spannenden Ausflug in längst vergangene Zeiten einlädt.

Die einst mächtige Abtei der Zisterzienser vereint gotische Würde mit barocker Pracht. Im 19. Jahrhundert machten die Markgrafen von Baden die riesige Klosteranlage zu ihrem Schloss.

Die Öffnungszeiten im Schloss und Kloster Salem: Von Montag bis Freitag, sowie an Samstagen von 09:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. An Sonntagen und Feiertagen von 10:30 bis 18:00 Uhr.

Die Preise:

Erwachsene: 11,00 Euro

Ermäßigte: 5,50 Euro

Kinder (6 - 15 Jahre): 5,50 Euro

Erwachsene (mit Führung): 13,00 Euro

Ermäßigte (mit Führung): 6,50 Euro

Kinder (6 - 15 Jahre und mit Führung): 5,50 Euro

Das SeaLife in Konstanz

Ein besonderer Indoor-Tipp am Bodensee: Das SeaLife Konstanz bietet spektakuläre Einblicke in die Unterwasserwelt. Vom Ursprung des Rheins mit Forellen über das Bodenseebecken mit Barschen, Stören und Aalen geht es hoch bis an die Nordsee.

Besonders spektakulär ist das große Meeresbecken mit großen Haien und den grünen Meeresschildkröten Amadeus und Clementine!

Die Öffnungszeiten im SeaLife in Konstanz: Das SeaLife ist täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Die Preise:

Online: 17,60 Euro

Vor Ort: 22 Euro

Das Auto- und Traktor-Museum in Uhldingen-Mühlhofen

Das Auto- und Traktor-Museum in Uhldingen-Mühlhofen ist so liebevoll eingerichtet wie kaum ein anderes Museum. Eine reine Privatsammlung mit so vielen unzähligen Details und Relikten aus alten Zeiten - vor allem schönen Autos und riesigen Traktoren.

Großeltern werden sicher an ihre Kindheit erinnert und können den Kindern von früher erzählen. Den Rundgang dürfen die Kinder auf Trettraktoren selbst „erfahren“. Ein perfekter Ausflugstipp für regnerische Tage.

Das Auto- und Traktor-Museum ist die ganze Woche über jeden Tag von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.

Die Preise:

Erwachsene (ab 16 Jahren): 14,00 Euro

Ermäßigte: 11 Euro

Kinder (6 - 16 Jahre): 8 Euro