Abseits der Massen: Diese Ausflüge am Bodensee könnt ihr in Ruhe genießen

Der Bodensee hat zahlreiche tolle Ausflugsziele zu bieten. Die sind allerdings auch so beliebt, dass sie schnell von Besuchern überrannt werden. Städte wie Lindau, Friedrichshafen oder Meersburg platzen daher vor allem bei schönem Wetter fast aus allen Nähten. Wer den Bodensee abseits des Touristen-Trubels genießen will, sollte diese drei Ausflugstipps mal ausprobieren.

Relaxte Ausflüge am Bodensee: Das Höhengasthaus Haldenhof

Das Höhengasthaus Haldenhof liegt oberhalb von Sipplingen und ist allein durch die Aussicht einen Besuch wert. Vom Haldenhof aus hat man einen beeindruckenden Ausblick auf den Bodensee, die Insel Mainau, die Halbinsel Bodanrück und das Alpenpanorama. Nachdem man im Gasthaus gegessen hat, lädt die Gegend um den Haldenhof zu Ausflügen ein. In der näheren Umgebung kann man nicht nur Ruinen oder Schluchten entdecken, sondern auch bei den Sipplinger Churfirsten vorbeischauen. Eine beeindruckende Gesteinsformation, die an die Dolomiten erinnert. Ein Nachteil: Die Wege sind eng und steil, weshalb sie für Kinderwagen nicht gut geeignet sind.

Höhengasthaus Haldenhof: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Adresse: Haldenhofweg 51, 88662 Überlingen

Öffnungszeiten: Täglich 9.00 Uhr bis etwa 21.30 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag (Ausnahme Feiertage)

Warme Küche gibt es von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Neben einem Restaurant betreibt das Höhengasthaus Haldenhof auch ein Hotel mit sechs Gästezimmern

Relaxte Ausflüge am Bodensee: Der Haustierhof Reutemühle

Der Haustierhof Reutemühle liegt in Überlingen-Bambergen und bezeichnet sich auf der offiziellen Webseite auch als Bodensee-Zoo. Auf dem laut eigenen Angaben einzigartigen Schaubauernhof können Besucher neben Tieren wie Ziegen, Schafen und Hühnern auch Pfauen und Nasenbären bewundern. Die Tiere auf dem Haustierhof Reutemühle dürfen auch gestreichelt und gefüttert werden. Futterbeutel gibt es an den Kassen. Am Rande der Erkundungspfade gibt es für die kleinen Besucher auch Spielgeräte und Klettermöglichkeiten. So können sich die Kinder auspowern, während ihre Eltern die Natur genießen. Stärkung gibt es in der Kellerschenke, einer rustikalen Bauernhofgaststätte mit Biergarten.

Der Haustierhof Reutemühle: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Adresse: Reuteweg 71, 88662 Überlingen-Bambergen

Öffnungszeiten: Von April bis Oktober täglich 10 Uhr bis 19 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr); von November bis März ist der Haustierhof nur an schnee- und eisfreien Tagen von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (letzter Einlass 16 Uhr)

Eintrittspreise: Erwachsene 11 Euro, Kinder ab 3 Jahren 5,50 Euro

Parkmöglichkeiten sind vorhanden

Relaxte Ausflüge am Bodensee: Das Speisekartenmuseum in Eriskirch

Wer wissen will, was König Ludwig II. oder Papst Johannes Paul II. so alles gegessen haben, sollte im Speisekartenmuseum in Eriskirch vorbeischauen. Museumsgründer und gebürtiger Eriskircher Manfred Bertele hat 60 Jahre lang als Koch auf der ganzen Welt gearbeitet. Dabei hat er knapp 2000 Speisekarten gesammelt, die jetzt im Museum in Eriskirch bestaunt werden können. Neben den Speisekarten gibt es im Museum auch alte Küchengeräte zu sehen. Das Museum hat allerdings nur an einem Tag in der Woche geöffnet.

Wer Lust auf einen Museumsbesuch bekommen hat, sollte definitiv im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen vorbeischauen. Das Museum ist eines der Highlights des Bodensees.

Das Speisekartenmuseum in Eriskirch: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Adresse: Schussenstraße 16, Eriskirch (hinter dem Rathaus)

Öffnungszeiten: Nur samstags von 14 Uhr bis 17 Uhr

Führungen ab sechs Personen, auf Anfrage