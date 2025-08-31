Diese Attraktion am Bodensee ist voller exotischer Lebewesen

Nicht weit vom bekannten Pfahlbaumuseum Uhldingen am Bodensee entfernt liegt mit dem Reptilienhaus eine besondere Attraktion. Seit 1976 sind hier viele exotische Tiere zu Hause.

Reptilienhaus in Uhldingen: Was gibt es zu sehen?

Im Reptilienhaus in Unteruhldingen haben viele exotische Tiere aus aller Welt ein neues Zuhause gefunden. Besucher können hier Schlagen, Echsen, Spinnen und Schildkröten bestaunen - darunter auch einige besonders giftige Exemplare wie Kapkopra und Gila-Krustenechsen. Besonders beeindruckend ist auch die Riesenschlange Henry. Der Python ist rund acht Meter lang und gehört zu den größten Schlangenarten. Ebenfalls bestaunen können Besucher einen rund zwei Meter langen Leguan.

Vor Ort bekommen Besucher viele Fragen zu den Reptilien und Spinnentieren beantwortet. Während die meisten Tiere in Terrarien untergebracht sind, leben einige wenige auch außerhalb der Gehege.

Auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern sind etwa 80 bis 100 exotische Tiere zu Hause. Seit der Eröffnung haben bislang rund zwei Millionen Besucher die Tiere des Reptilienhauses Unteruhldingen bestaunt.

Das ist das Besondere am Reptilienhaus am Bodensee

Das Reptilienhaus in Unteruhldingen ist bereits seit den 1970er-Jahren als staatlich anerkannte wissenschaftliche Auffang- und Pflegeeinrichtung nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen registriert. Das bedeutet: Die Tiere im Reptilienhaus sind überwiegend ausgesetzt oder beschlagnahmt worden und können nicht mehr vermittelt werden. Meist handelt es sich um Tiere, die der Zoll sichergestellt hat.

Reptilienhaus Unteruhldingen: Öffnungszeiten

Das Reptilienhaus hat je nach Saison zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Die Öffnungszeiten lauten:

Anfang April bis Ende Oktober: Täglich ab 9:30 Uhr geöffnet.

Anfang November bis Ende März: Samstags, sonntags und an Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet.

Während der Ferienzeiten hat das Reptilienhaus täglich geöffnet. Die Schließzeiten variieren abhängig von der Witterung.

Eintrittspreise Reptilienhaus Unteruhldingen

Eintritt ab 15 Jahre: 7 Euro

Eintritt von 4 bis 14 Jahren: 3,50 Euro

Familieneintritt: 17 Euro (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder)

Besitzer der Bodensee-Erlebniskarte haben kostenlosen Eintritt. Zudem gibt es Kombitickets für die Bodenseeschifffahrt und das Reptilienhaus.

Reptilienhaus Unteruhldingen: Lage, Anfahrt und Parken

Die Adresse des Reptilienhauses Unteruhldingen lautet:

Reptilienhaus Unteruhldingen Ehbachstraße 4 88690 Uhldingen-Mühlhofen Deutschland

Parkmöglichkeiten gibt am „Parkplatz zum See“ P1. Von dort aus ist das Reptilienhaus in wenigen Gehminuten erreichbar.

Neben einer Anreise mit dem Auto gibt es auch die Möglichkeit mit Bussen oder den Schiffen der Bodenseeschifffahrt anzureisen. Die Anlegestelle ist ebenfalls nur wenige Gehminuten entfernt. Besucher, die mit dem Fahrrad kommen, können z.B. den Bodensee-Radweg nehmen.