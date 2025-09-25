In dieser Höhle in Baden-Württemberg gibt es einige der schönsten Tropfstein-Gebilde Deutschlands

Sie hängen in dem unterirdischen Gewölbe als lange Stalaktiten von der Decke, oder sprießen als wuchtige Stalagmiten direkt aus dem Boden – die fast unvorstellbar alten Tropfstein-Gebilde in der Tropfsteinhöhle Eberstadt. Vor mehr als 200 Millionen Jahren begann ihre Entwicklung. Vor etwa 50 Jahren wurde die Höhle in Buchen im Stadtteil Eberstadt entdeckt und für Besucher geöffnet. Dabei hätte die wundersame Höhlenwelt auch gar nicht das Licht der Welt erblicken können, wären Arbeiter nicht durch Zufall auf sie gestoßen.

Die Tropfsteinhöhle in Eberstadt wurde durch Zufall entdeckt

Denn, wie die Stadt Buchen schreibt, stellten im Dezember 1971 die Arbeiter des Sprengkommandos in einem Steinbruch verwundert fest, dass ihre Sprengstoffpatronen beim „Besetzen“ der Bohrlöcher in der Steinbruchwand in Hohlräumen verschwanden. Als sich dann am 13. Dezember 1971 wieder einmal der Pulverdampf nach Sprengarbeiten verzog, klaffte plötzlich ein ein Meter hoher und zwei Meter breiter Spalt im Fels. Der damalige Sprengmeister Rudolf Gaukel aus Walldürn sowie Helmut Krämer aus Eberstadt brachten daraufhin die Kunde von einem „großen Loch“ nach Eberstadt.

Schnell fand man heraus, dass dem Loch ein ganzes Höhlensystem folgte. Es handelte sich um keine normale Höhle, sondern eine besondere Tropfsteinhöhle. Sie ist ganze 600 Meter lang, zwischen zwei und sieben Meter breit, teils bis zu acht Meter hoch und: In ihrem Inneren bildeten sich über Jahre hinweg sogenannte Tropfstein-Formationen. Als Stalaktiten hängen sie von der Decke, als Stalagmiten wachsen sie von der Höhlensohle empor, unterschiedlichste Sinterformen verkleiden Decken, Wände und den Höhlenboden.

Öffnung der Höhle für Besucher und die Welt

Die Eberstadter Tropfsteinhöhle sei die erste Höhle von überragender Größe und Schönheit im „Unteren Muschelkalk Süddeutschland“, urteilte Dr. Fritz vom Geologischen Landesamt Baden-Württemberg zwei Tage nach der Entdeckung. Etwa zwei Jahre danach öffnete die Höhle am 9. September 1973 - dank des unermüdlichen Einsatzes des damaligen Bürgermeisters Wilhelm Eberle und vielen jungen tatkräftigen Männern und Burschen aus Eberstadt. Seitdem wurden mehr als 4 Millionen Besucher durch die Eberstadter Höhlenwelt geführt. Nicht ohne Grund. Denn die Höhle ist auf jeden Fall einen Ausflug wert:

Die Öffnungszeiten der Eberstadter Tropfsteinhöhle

Montag: Geschlossen

Dienstag: 10:00–16:00 Uhr

Mittwoch: 10:00–16:00 Uhr

Donnerstag: 10:00–16:00 Uhr

Freitag: 10:00–16:00 Uhr

Samstag: 10:00–16:00 Uhr

Sonntag: 10:00–16:00 Uhr



Eintrittspreise für die Führung durch die Tropfsteinhöhle in Eberstadt

Der Besuch der Eberstadter Tropfsteinhöhle ist ausschließlich im Rahmen einer Führung möglich.

Erwachsene: 5,00 Euro

Gruppen (ab 20 Personen): 4,50 Euro

Schwerbehinderte: 4,00 Euro

Kinder (3-15 Jahre): 4,00 Euro

Familienkarte (Zwei Erwachsen und zwei eigene Kinder, jedes weitere Kind 3,50 Euro): 16,00 Euro

Sonderführungsgebühr (außerhalb der Öffnungszeit): 25,00 Euro

Führungsbeginn ist in der Regel zur vollen Stunde. Die letzte Führung findet täglich um 16 Uhr statt.



Eberstadter Tropfsteinhöhle: Restaurant

Wer bei seinem Ausflug zur Tropfsteinhöhle Eberstadt Hunger bekommt, der muss nicht lange suchen. Quasi direkt vor dem Eingang der Tropfsteinhöhle liegt das Restaurant Seeterrasse. Hier bekommt man von Fisch, über Steaks und gutbürgerliche Speisen wie Kässpatzen fast alles, um Hunger und Durst zu stillen.

Geschichte und Entstehung der Höhle in Eberstadt

Die Eberstadter Höhlenwelten entwickeln sich im Unteren Muschelkalk, dem so genannten Wellenkalk. Er bildete sich vor rund 235 bis 243 Millionen Jahren, als das heutige Festland Mitteleuropas von einem flachen Meer bedeckt war. Vorwiegend Muschelschalen sowie am Meeresboden abgelagerte Skelette und Panzer von Meerestieren bauten das Gestein mit seinem sehr hohen Kalkgehalt und seiner hellgrauen bis gelblichen Farbe auf.

Vor rund 45 Millionen Jahren begann der Oberrheingraben durch weiträumige Bewegungen in der Erdkruste einzusinken. Die Grabenränder wurden entgegengesetzt hochgedrückt und die Flanken gekippt, sodass die übereinander lagernden Gesteinsschichten einfielen.

Sobald die Höhle, die sich so bildete, kein vollständig mit Wasser gefülltes Röhrensystem mehr war, sondern vielmehr von einem Bach mit einem Luftraum darüber durchflossen wurde, setzte die Bildung von Tropfsteinen ein. Das war Fachleuten zufolge vor geschätzt ein bis zwei Millionen Jahren der Fall. Seitdem entstanden Tropfsteine unterschiedlichster Facetten. Mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von circa einem Kubikzentimeter in hundert Jahren bauten sich diese fantastischen Tropfsteingebilde auf. Es gibt jedoch noch weitere außergewöhnliche Höhlen in Baden-Württemberg.