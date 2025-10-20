Das ist Deutschlands einzige Höhle, die mit einem Boot befahren werden kann

Wandern, Baden oder malerische Altstädte besuchen, das alles kann man in Baden-Württemberg. Wer aber mal einen wirklich ungewöhnlichen Ausflug unternehmen möchte, sollte zu einem Höhlentrip auf die Schwäbische Alb starten. Im dortigen UNESCO-Geopark liegt die einzige Höhle in ganz Deutschland, die per Boot besichtigt werden kann.

Höhlenerkundung per Boot: Einzigartige Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb

Die Wimsener Höhle ist die einzige Höhle in ganz Baden-Württemberg, die Besucher per Boot erkunden können. Sie wurde im Jahr 1803 sogar vom späteren König Friedrich I. besucht. Die Wasserhöhle liegt auf dem Gemeindegebiet von Hayingen auf der Schwäbischen Alb, etwa drei Kilometer von Zwiefalten entfernt und ist der Ursprung der Zwiefalter Ach.

Wimsener Höhle ist seit langem bekannt

Die Wimsener Höhle - auch Friedrichshöhle genannt - ist bereits seit Jahrtausenden bekannt. Urkundlich wurde sie zum ersten Mal im Jahr 1447 erwähnt. Insgesamt erstreckt sich die gesamte Höhle über eine Länge von 1260 Meter, für Besucher sind allerdings nur rund 10 Prozent der gesamten Höhle zu besichtigen. Der Grund: Nach etwa 70 Metern fällt die Höhlendecke bis zur Wasseroberfläche ab. Wer weiter möchte, benötigt eine Tauchausrüstung und entsprechende Erfahrung.

Die Wimsener Höhle ist über 1200 Meter lang. Allerdings können nur die ersten 70 Meter per Boot besichtigt werden. Foto: IMAGO / Marc Schüler

Erforschung der Wimsener Höhle

Die Wasserhöhle kann seit 1803 offiziell besucht werden. Erste Vermessungsarbeiten fanden 1910 statt. Im Jahr 1959 konnten Wissenschaftler erstmals den Siphon der Höhle durchtauchen. Bis zum Jahr 1975 wurden rund 400 Meter der Höhle erkundet.

Im Jahr 1995 fanden Experten Tonscherben und menschliche Überreste in der Wimsener Höhle. Diese stammen in Teilen aus der späten Bronzezeit und sind ein Beleg dafür, dass die Menschen der Frühzeit die Höhle nutzten. Über lange Zeit dürfte die Höhle trocken gelegen haben. Ein Beweis dafür sind Tropfsteine, die sich heute in bis zu zwei Metern Wassertiefe befinden.

Besuch der Wimsener Höhle bei Hayingen

Die Wimsener Höhle im UNESCO-Geopark Schwäbische Alb hat bis Anfang November geöffnet. Täglich - von Montag bis Sonntag - finden zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr Bootsfahrten in das Innere der Höhle statt.

Eintrittspreise für die Wimsener Höhle:

Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren: 7 Euro

Kinder von 6 bis 13 Jahren: 6 Euro

Kinder von 2 bis 5 Jahren: 5 Euro

Wimsener Höhle, auch Friedrichshöhle genannt, kann von Frühjahr bis in den Herbst hinein besucht werden. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Ausflugstipp Wimsener Höhle: Anfahrt und Parken

Die Wimsener Höhle erreicht ihr am besten mit dem Auto. Die Adresse lautet:

Wimsen 1

72534 Hayingen-Wimsen

Direkt an der Höhle gibt es eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen in den umliegenden Ortschaften Gossenzugen, Zwiefalten und Hayingen. Von dort aus gibt es kurze Wanderwege zum Höhleneingang.