Ausflugstipps um Biberach für die Osterferien: Hier haben Kinder viel Spaß!

Die Stadt Biberach liegt nur wenige Kilometer von Ulm, Ravensburg und Memmingen entfernt und kann damit von einer Vielzahl spannender Freizeitmöglichkeiten profitieren - aber auch in der unmittelbaren Gegend um Biberach a.d. Riß gibt es viele spannende und sehenswerte Ausflugsziele. Wir haben ein paar Ausflugstipps herausgesucht, die besonders für die Osterferien viel Spaß versprechen. Langeweile muss dort nicht sein.

Tolle Ausflugstipps für die Osterferien rund um Biberach

Der Frühling ist da und die Kinder haben zwei Wochen lang Osterferien. Genug Zeit, um mal wieder gemeinsame Ausflüge zu unternehmen. Rund um Biberach a.d. Riß in Oberschwaben gibt es einige spannende und lohnenswerte Ausflugsziele.

Heimat erkunden bei der Stadtrallye Biberach

Geo-Caching auf den Spuren von C.M. Wieland

Wackelwald und Steinzeitflair: den Tag in Bad Buchau verbringen

Im Planetarium Laupheim ins Weltall gucken

Auf Tour zu den Spielplätzen in Biberach

Schmökern in der Stadtbücherei

Stadtrallye durch Biberach: Auf den Spuren der Geschichte der Stadt

Biberach hat eine lange und spannende Geschichte: von der Zeit der Römer, über die Erhebung Biberachs in den Stand einer Reichsstadt bis in die Gegenwart gibt es in der Stadt viel zu entdecken. Woher hat Biberach seinen Namen? Wie hat sich die Stadt im Mittelalter verteidigt? Warum ist der Esel für Biberach so wichtig? Diese und viele weitere Fragen werden bei der Biberacher Stadtrallye beantwortet.

Das gute an der Stadtrallye: ihr seid nicht abhängig von Terminen, sondern könnt euch ganz allein auf die Socken machen. Wer nach den 19 Stationen die richtigen Lösungsworte parat hat, bekommt an der Touristen-Information der Stadt eine kleine Belohnung. Die Unterlagen für die Stadtrallye Biberach könnt ihr euch hier einfach selbst herunterladen (LINK) und ausdrucken.

Schatzsuche in Biberach: Geo-Caching nach Gedichten von C. M. Wieland

Wer an der Stadtrallye Spaß hat, für den ist auch das Geo-Caching-Rätsel des Wieland-Museums in Ravensburg richtig. Bei der Geo-Caching-Tour folgt ihr den Spuren des berühmten Biberacher Schriftstellers Christoph Martin Wieland. Wieland wurde 1733 bei Biberach geboren und galt als einer der wichtigsten Schriftsteller der Aufklärung im deutschen Sprachgebiet und wird häufig in einem Atemzug mit Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller genannt.

Die Geo-Caching-Tour bringt euch zu insgesamt acht Stationen in Biberach, die allesamt in Verbindung des berühmten Schriftstellers stehen. Dabei gilt es natürlich ein Rätsel zu lösen. Die nötigen Unterlagen zum Christoph-Martin-Wieland-Rätsel könnt ihr unter diesem Link herunterladen. (LINK)

Icon Vergrößern In Bad Buchau steht der etwa 1,5 Kilometer lange Federseesteg. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack Icon Schließen Schließen In Bad Buchau steht der etwa 1,5 Kilometer lange Federseesteg. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Natur und Bildung: Den Tag in Bad Buchau verbringen

Wer einen ganztägigen Ausflug plant und dafür auch bereit ist, ein paar Kilometer zu fahren, der ist mit den Kindern in der Gemeinde Bad Buchau genau richtig. Etwa 20 Minuten von Biberach entfernt liegt der Kurort direkt am Federsee. Dort gibt es gleich mehrere lohnenswerte Ausflugstipps, die Familien einen ganzen Tag lang unterhalten können.

NABU Naturschutzzentrum

Federseesteg

Wackelwald

Federseemuseum

Alle vier Ausflugstipps in Bad Buchau liegen dicht beisammen. Im Wackelwald könnt ihr den Boden zum Schwingen bringen, im Naturschutzzentrum mehr über die einzigartige Moorlandschaft erfahren, auf dem Federseesteg die Natur beobachten und im Freilichtmuseum viel über die vorrömische Besiedlung der Region erfahren. Am Federsee liegen unter anderem Überreste prähistorischer Pfahlbauten, die sogar in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden.

Den Weltraum erkunden: das Planetarium in Laupheim

Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025 und ihr wisst nicht, was ihr in den Osterferien unternehmen wollt? Dann ist ein Besuch im Planetarium Laupheim, das ein paar Autominuten von Biberach entfernt liegt, vielleicht genau das Richtige. Hier können Kinder ab 8 Jahren nämlich den Weltraum erkunden. Das Planetarium Laupheim bietet regelmäßig Vorführungen zu den unterschiedlichsten astronomischen Themen und ist auch für Kinder geeignet. Kinder ab 5 Jahren sind bei den Kinderprogramm-Terminen gut aufgehoben, und man kann auch mit einem Teleskop den Himmel beobachten.

Die Volkssternwarte liegt in der Milchstraße 1 in 88471 Laupheim. Die Öffnungszeiten variieren. Der Eintritt für das Planetariumsprogramm kostet:

Regulär: 8 Euro

Ermäßigt: 6 Euro

Familienkarte: 24 Euro

Kinderprogramm: 5 Euro

Eintritt Sternwarte: 4 Euro

Icon Vergrößern In Biberach an der Riß gibt es viele Spielplätze, die ihr in der Ferienzeit entdecken könnt. (Symbolbild) Foto: Image by Joshua Choate from Pixabay Icon Schließen Schließen In Biberach an der Riß gibt es viele Spielplätze, die ihr in der Ferienzeit entdecken könnt. (Symbolbild) Foto: Image by Joshua Choate from Pixabay

Die Spielplätze in Biberach entdecken

In und um Biberach herum gibt es rund 30 Spielplätze, von denen viele online gut bewertet wurden. In den Osterferien bietet sich also eine Tour über die verschiedenen Spielplätze der Stadt an. Zu den Highlights gehören beispielsweise:

Spielplatz Rißinsel direkt am Fluss an der Haberhäuslestraße

Wasserspielplatz Wolfental im Kutzbergerweg

Spielplatz Ochsenhausener Hof in der Gymnasiumstraße

Hölzle-Spielplatz in der Hölzlestraße

Spielplatz Rißegger Steige in der Straße Rißegger Steige

Märchenspielplatz am Forsthaus Stafflangen

Schmökern in der Stadtbücherei in Biberach

Bei nicht so gutem Wetter ist ein Besuch der Stadtbücherei Biberach empfehlenswert. Insgesamt findet ihr dort über 70.000 Titel für jedes Alter und nahezu jeden Interessenbereich. Speziell für den Nachwuchs gibt es die Kinderabteilung Lilliput und die Jugendabteilung YoYo. Außerdem kann man in der Stadtbibliothek Filme und Hörspiele ausleihen.

Die Stadtbücherei Biberach liegt in der Viehmarktstraße 8 in der Innenstadt. Die Öffnungszeiten lauten wie folgt:

Dienstag bis Freitag jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr

Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr

Weitere Ausflugstipps in und um Biberach

Ihr sucht nach weiteren Aktivitäten und Ausflugstipps rund um Biberach an der Riß? Im folgenden Artikel findet ihr weitere Ideen:

Informationen und Zahlen zu Biberach a.d. Riß Lage: Biberach a.d. Riß liegt im Landkreis Biberach zwischen Ulm, Memmingen und Ravensburg

Einwohnerzahl: 35.082 (Stand 31. März 2025)

Fläche: 7217,9 Hektar

Höchster Punkt: 653 Meter über NN

Vier Teilorte: Ringschnait, Stafflangen, Rissegg-Rindenmoos, Mettenberg

Erste urkundliche Erwähnung: 1083