Ende Mai zog Kemptens Superheld Batman nach München. Doch jetzt gibt es einen neuen Superhelden in der Stadt: Spiderman!

Mit einem großen Knall verabschiedete sich Batman Ende Mai aus dem Allgäu. Der Mann im Fledermaus-Kostüm zauberte bereits während der Corona-Pandemie so manchem Passanten in Kempten ein Lächeln auf die Lippen. Weil er heuer jedoch nach München zog, verabschiedete er sich Ende Mai mit einem Interview bei RSA Radio von den Allgäuern. Als er in voller Montur in die Heisingerstraße kam, löste er damit allerdings einen Großeinsatz der Polizei aus, der einige Wellen schlug.

Spiderman tritt die Nachfolge von Batman in Kempten an

Seitdem stand Kempten ohne Superheld da. Doch schutzlos ausgeliefert sind die Kemptener seit kurzem nicht mehr: Ein neuer Superheld ist in der Stadt – Spiderman! Als "freundliche Spinne aus der Nachbarschaft", wie er selbst auf seinem Instagram-Profile erklärt, ist er ab sofort in der Kemptener Innenstadt unterwegs.

Wie er zur Berufung gefunden hat, der neue Superheld des Allgäus zu werden, warum gerade Spiderman und welche Pläne er jetzt schon für die Zukunft schmiedet, das hört ihr im Podcast mit RSA-MorgenShow-Moderatorin Maxi Lauterbach.

Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es auch auf allgaeuer-zeitung.de.