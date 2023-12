In den nächsten Stunden schlägt der Winter so richtig zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneefall und Glätte im gesamten Allgäu.

Im südlichen Ober- und Ostallgäu warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den nächsten Stunden vor starkem Schneefall. In der Zeit vom heutigen Freitag (1. Dezember), 14 Uhr und Samstag (2. Dezember) erwarten die Meteorologen zwischen 30 und 40 Zentimeter Neuschnee. Zudem wird es in diesen Bereichen glatt auf den Straßen. Die Warnung vor starkem Schneefall gilt auch für die anderen bayerischen Landkreise ganz im Süden des Freistaats. Weniger Schnee soll es dagegen in Höhen von über 1.500 Metern geben.

Starker Schneefall für Teile des Allgäus gemeldet: Autofahrten vermeiden

Aufgrund des starken Schneefalls können Straßen unpassierbar werden und Bäume können unter der Schneelast zusammenbrechen. Laut DWD soll die Bevölkerung Autofahrten vermeiden. Sollten diese trotzdem nötig sein, ist die entsprechende Winterausrüstung wichtig.

Viel Schnee auch im nördlichen Allgäu

Für die nördlichen Teile der Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu sowie für die Landkreise Unterallgäu und Lindau hat der DWD eine Warnung vor Schneefall herausgegeben. Von heute, 14 Uhr bis Samstag, 20 Uhr sind Schneefallmengen von 20 bis 30 Zentimeter möglich. Auch in diesen Bereichen müssen Fußgänger, Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer mit glatten Straßen rechnen.

Mehr Informationen zum Wetter in den nächsten Tagen findet ihr in unserem Wetterartikel.

Schon seit Tagen viel Schnee und glatte Straßen in Deutschland

Bereits in den vergangenen Tagen gab es im Deutschland viel Schnee. Besonders das Bundesland Hessen war stark betroffen. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz starben Anfang der Woche zwei Menschen bei Glätteunfällen. Grundsätzlich gibt keine allgemeine Winterreifenpflicht in Deutschland. Die Pflicht für entsprechende Winterausrüstung ist abhängig von der jeweiligen Wetterlage. Worauf ihr beim Schneeräumen achten müsst, lest ihr in unserem Artikel.