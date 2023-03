Der Warenhauskonzern Galerie Karstadt Kaufhof hat die Schließung der Filiale in Kempten angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi will trotzdem weiter für den Erhalt kämpfen - unter anderem mit einer Kundgebung.

Kommenden Donnerstag (23. März) will Verdi in Kempten die Kundgebung veranstalten. "Nun sind wir dran, gemeinsam für den Erhalt der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale in Kempten zu kämpfen", heißt es in einer Presssemitteilung von Verdi. Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten zur "gemeinsamen Aktion mit anschließender Kundgebung" vor der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale in Kempten auf.

Das ist der geplante Ablauf:

Bereits morgens um 8 Uhr sollen sich die Teilnehmenden vor der Filiale in Kempten treffen. Um 8:30 Uhr folgt die Kundgebung mit Beschäftigten, Gästen und Bürgerinnen und Bürgern. Mit einer Unterschriftensammlung will Verdi für den Erhalt der Filiale in Kempten kämpfen, die Ende Januar 2024 schließen soll.

Das Beste aus der Situation herausholen

Die Ankündigung der Schließung von bundesweit 52 Galeria Karstadt Kaufhof Filialen sei ein harter Schlag ins Gesicht gewesen, so Verdi in der Ankündigung der Kundgebung. "Wir haben bis zuletzt gehofft und mitgefühlt, dass die Filiale in Kempten nicht betroffen ist", so Manuela Karn, Verdi-Gewerkschaftssekretären im Bereich Handel. Gemeinsam müsse man jetzt alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um für die Beschäftigten und die Stadt Kempten das Beste aus der Situation rauszuholen. "Jetzt geht es darum, harten Widerstand gegen die Schließungspläne auszuüben und solidarisch zusammenzuhalten", so Verdi. Die kämpferische Ansage von Verdi: "Galeria Karstadt Kaufhof muss in Kempten bleiben."

Galeria-Schließung beschäftigt die Menschen im Allgäu - und die Wirtschaft.

Schließung von Galeria Kempten: Allgäuer Unternehmer hat Pläne für künftige Nutzung

Die Schließung der Kemptener Galeria-Filiale macht vielen Menschen in Kempten zu schaffen. In einem Kommentar erklärt Markus Raffler aus der Redaktion der Allgäuer Zeitung, warum. Während Verdi weiter für den Erhalt der Filiale kämpft, gibt es andernorts bereits Ideen für die weitere Nutzung des Gebäudes nach der Schließung. Ein Allgäuer Unternehmer plant nach eigener Aussage, in dem Gebäude eine Art "Sportworld Kempten" zu etablieren. Dafür wäre allerdings eine Nutzungsänderung seitens der Stadt notwendig.