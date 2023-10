Nachdem der Biber die Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf lahm gelegt hat, fährt dort ein Schienenersatzverkehr. Dessen Fahrzeiten ändern sich nun an den Wochenenden.

Biber legt Bahnstrecke nach Oberstdorf lahm

Ganz besonders fleißig war der Biber im Oberallgäu entlang des Bahndamms zwischen Sonthofen und Oberstdorf - zum Ärger der Deutschen Bahn (DB) und vieler Zugreisender. Denn die Röhren des Nagers reichen weit in den Bahndamm hinein und unterhöhlen ihn an mindestens einer Stelle sogar komplett. Mit dramatischen Folgen: Der Bahndamm ist so instabil, dass der Zugverkehr nicht mehr darauf fahren kann.

Sicherungsarbeiten am Bahndamm zwischen Sonthofen und Oberstdorf haben begonnen

Die DB Netz AG ist derzeit dabei, die Biber-Schäden am Bahndamm zwischen Sonthofen und Altstädten zu beheben und einen dauerhaften Schutz der Bahnstrecke vorzubereiten, informiert jetzt das Landratsamt Oberallgäu. Die ersten Sicherungsmaßnahmen des Bahndammes und der Gleisanlage sind eingeleitet, so die Behörde. Während der Arbeiten kann es aber trotz aller Vorsicht zu Trübungen im Ghaubach kommen.

Fahrplan für Schienenersatzverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf ändert sich

Seit die Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf gesperrt wurde, fährt ein Schienenersatzverkehr. An den Wochenenden ändern sich allerdings in der Fahrtrichtung Oberstdorf nach Sonthofen die Fahrzeiten der Linien:

RE70

RE 75

RE76

RS7

RE7

RE17

Auch in der Gegenrichtung, also von Sonthofen nach Oberstdorf, gibt an den Wochenenden eine Fahrplanänderung bei der Linie:

RE75

Die DB Netz AG möchte laut Landratsamt so schnell wie möglich den Bahnverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf wieder aufnehmen.

Biber sind in Europa besonders geschützt

Der Europäische Biber war ursprünglich in Europa und weiten Teilen Asiens heimisch. Wegen seines dichten Fels und Fleisch wurde er jedoch intensiv gejagt, so dass er Ende des 19. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas ausgerottet war. Durch konsequenten Schutz und Auswilderungen im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände des Europäischen Bibers in den vergangenen Jahrzehnten wieder erholt. Der Europäische Biber ist in Europa durch die FFH-Richtlinie besonders geschützt. Er unterliegt in Deutschland nicht dem Jagdrecht nach dem Bundesjagdgesetz.