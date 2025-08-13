Kostenlos baden: Die besten Badestellen und Badestrände am Bodensee in Vorarlberg

Österreich hat zwar nur einen Anteil von rund 27 Kilometern am Bodensee-Ufer, kann aber auf einige besonders schöne Badestellen und Badestrände am See verweisen. Neben mehreren kostenpflichtigen Bädern gibt es aber auch einige kostenlose Badestellen, die es in sich haben: tolle Kulisse, sauberstes Wasser und viel Platz. Welches sind die besten kostenlosen Badeplätze in Vorarlberg am Bodensee?

Das Schwarzbad in Lochau

Das Schwarzbad in Lochau/Hörbranz liegt kurz hinter der Grenze zu Deutschland. Hier gibt es genug Platz für Familien. Der Uferabschnitt am Schwarzbad Lochau ist frei zugänglich und es gibt eine Sonnenwiese, eine Gastronomie und einen Kinderspielplatz. Der Strandabschnitt grenzt nordwestlich an den Yachthafen an. Der öffentliche Parkplatz Hebewerk liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnlinie.

Der Wocherhafen „Neu-Amerika“ in Bregenz

Der Wocherhafen Neu Amerika liegt nördlich der Achsiedlung Bregenz. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde in der natürlichen Bucht Kies abgebaut, heute ist diese eine beliebte Badestelle im Bodensee und den Hafen gibt es mittlerweile nicht mehr.

Vor Ort gibt es einen Parkplatz, einen Kiosk und öffentliche Grillstellen. Besonders toll ist der Wocherhafen für Familien mit kleineren Kindern, die Baden wollen. Der Grund: Die Bucht ist relativ seicht. Der Parkplatz liegt in der Achsiedlungstraße.

Kostenloses Baden am Grünen Damm in Hard am Bodensee

Kostenlos baden kann man in der Vorarlberger Gemeinde Hard am Grünen Damm. Hier gibt es mehrere Badestellen und Grillstellen. Auf dem Damm verläuft ein Weg. Der Grüne Damm liegt am Binnenbecken von Hard und auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr das Freibad von Hard.

Auch auf der südlichen Seite des Binnenbeckens gibt es mehrere Badestellen. Hier fällt das Ufer jedoch recht schnell ab. An den Sportanlagen liegen mehrere kostenpflichtige Parkplätze.

Icon vergrößern Die Badestelle Grüner Damm in Hard am Bodensee in Vorarlberg Foto: IMAGO / Alexander Rochau Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Badestelle Grüner Damm in Hard am Bodensee in Vorarlberg Foto: IMAGO / Alexander Rochau

Der vielleicht längste Strand in Vorarlberg: Pipeline Bregenz kostet nichts

Die Pipeline Bregenz ist einer der Hotspots direkt am Bodensee in Bregenz. Sie verläuft vom Bregenzer Hafen bis zum Strandbad in Lochau und deswegen gibt es dort viel Platz für Badegäste. Vor Ort gibt es neben den Badestellen auch einen Grillplatz.

An der rund zwei Kilometer langen Pipeline liegt auch das beliebte Bad „Mili“ und ein Kiosk. Wer zum Baden an die Pipeline nimmt, ist immer gut beraten, das Fahrrad zu nutzen.

Naturstrand im Schutzgebiet: Badestrand Rohrspitz bei Fußach

Der Badestrand bei Rohrspitz am Bodensee ist einer der schönsten am gesamten Vorarlberger Bodenseeufer. Der rund 300 Meter lange Strand liegt mitten im Naturschutzgebiet Rheindelta und bietet mehrere Schattenplätze. Der Strand selbst hat einige Sandbereiche, ansonsten handelt es sich um einen Steinstrand. Vor Ort gibt es mehrere Grill- und Lagerfeuerstellen, ein Restaurant und einen Kiosk.

Der Strand ist groß genug für Familien und Badegäste, die es auch mal etwas ruhiger wollen. Außerdem begeistert das flache Ufer. Auch Kinder können - je nach Pegelstand des Bodensees - recht weit in den See hinauslaufen - perfekt zum stundenlangen Planschen ist auch das relativ warme Wasser.

Informationen zu Vorarlberg

Westlichstes und zweitkleinstes Bundesland Österreich

Landeshauptstadt: Bregenz

Größte Stadt: Dornbirn

Höchster Punkt: Piz Buin mit 3312 m.ü.A.

Tiefster Punkt: Bodensee 295 m.ü.A.

Einwohner: ca. 411.000

Landeshauptmann: Markus Wallner (ÖVP)