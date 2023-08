Zuerst Trockenheit und Hitze, jetzt Dauerregen: Seit Sonntag regnet es im Allgäu. Und das lässt die Pegel der Flüsse anschwellen. So ist die Lage.

Pegelstände der Flüsse im Allgäu

Seit Tagen herrscht Dauerregen im Allgäu und am Alpenrand. Und das geht erst einmal so weiter. Die Folge: Die Pegel der Flüsse steigen an. Im Allgäu wurde laut Bayerischem Hochwassernachrichtendienst bereits die Meldestufe 1 erreicht im:

Oberallgäu

Ostallgäu

Unterallgäu

7 Bilder Durch den Starkregen sorgt die Ostrach für überflutete Felder bei Seifen. Benjamin Liss

Weitere Meldestufen sollen im Allgäu nicht erreicht werden

Das bedeutet, dass es hier stellenweise zu kleineren Überschwemmungen an Bächen und Flüssen kommen kann. Das ist beispielsweise im Oberallgäu bei Immenstadt der Fall. Dort steht aktuell die Staatsstraße zwischen Rauhenzell und Rettenberg unter Wasser.

11 Bilder Benjamin Liss

Doch der Hochwassernachrichtendienst geht nicht davon aus, dass höhere Meldestufen erreicht werden. Am Forggensee, Deutschlands flächenmäßig größten Stausee, wird das Wasser bis zu einem Pegelstand von voraussichtlich 781,50 m NN gestaut.

Heftige Niederschläge in Tirol - Rekordpegelstände

Konkret haben die Meldestufe 1 erreicht (Stand: Dienstag, 06:34)

die Ostrach bei Reckenberg (Bad Hindelang)

die Iller bei Kempten

der Lech bei Lechbruck

die Günz bei Lauben

die Wertach bei Türkheim

Pegel an der Donau soll weiter ansteigen

Angespannter ist die Lage in Oberbayern. Denn nach tagelangem Regen führen einige Flüsse in Österreich viel Wasser. Der Hochwassernachrichtendienst geht davon aus, dass die Pegel an der Donau im Verlauf des Dienstags weiter ansteigen werden. In Passau nähere sich der Scheitelbereich der höchsten Meldestufe. Am Mittwoch sei mit weiteren Anstiegen der Pegel an der Donau zu rechnen.

Lage am Inn entspannt sich

Ein Hochwasserschwerpunkt liegt derzeit im Inneinzugsgebiet im Raum Wasserburg, wo Meldestufe 3 erreicht ist. Allerdings hat sich dort die Lage etwas entspannt. Mit der höchsten Meldestufe 4 sei nicht mehr zu rechnen, teilte der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt um Mitternacht mit. Gestern waren für die Landkreise Mühldorf am Inn und Rosenheim sowie für die Stadt Rosenheim Warnungen vor Überschwemmungen ausgesprochen worden. Die Wasserstände in Rosenheim seien nun rückläufig, hieß es.