Ob die einer zurückbringt? Weil statt fünf Prozent gleich zehn Prozent Alkohol drin sind, ruft der Hersteller Bacardi-Cola-Dosen zurück.

Lebensmittelrückruf bei Bacardi: Der Getränkehersteller ruft bestimmte Viertelliterdosen des Mixgetränks "Bacardi Spiced & Cola" zurück.

Grund des Rückrufs ist zu viel Alkohol: Die Dosen seien zwar auf der Vorderseite mit "5% vol (Volumenprozent Alkohol)" gekennzeichnet, enthielten aber das ebenfalls in Deutschland vertriebene Getränk mit 10 Volumenprozent Alkohol, teilte die Bacardi GmbH (Hamburg) über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. "Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes rufen wir daher die betroffenen Dosen zurück. Bitte verzehren Sie das Getränk nicht."

Verbraucher können demnach die betroffenen Dosen bei ihrem lokalen Verkäufer zurückgeben, wo die Dosen kostenlos ausgetauscht werden.

Betroffen sind den Angaben zufolge nur Dosen, die neben dem Strichcode die Kennziffer (GTIN) 7610113006894 aufweisen.

Hersteller ruft Bacardi-Cola-Dosen zurück

Vertrieben wurden die Getränkedosen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, und Thüringen.

Dass Lebensmittel zurückgerufen werden, ist keine Seltenheit. Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 300 Produkte zurückgerufen. Hauptgründe waren mikrobiologische Verunreinigungen, Grenzwertüberschreitungen oder unzulässige Inhaltsstoffe, berichtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, bedeutet aber nicht, dass Lebensmittel in Deutschland unsicherer geworden sind, sondern im Gegenteil: Unternehmen stünden heutzutage Rückrufen weniger kritisch gegenüber.

Allein in den vergangenen zehn Tagen wurden über lebensmittelwarnung.de unter anderem Erdnussbutter, Käselaibe, Kräutertee, getrockneter Fisch, Camembert, Putenfleisch und Zwiebelmettwurst verschiedener Hersteller aus verschiedenen Gründen zurückgerufen. In allen Fällen können die Produkte zurückgegeben werden.