Doppelt so groß wie der Europapark - neuer Mega-Freizeitpark soll in England entstehen

Freizeitpark-Fans, aufgepasst: In England wird schon bald ein neuer Themenpark entstehen, der die meisten Parks in Europa klar in den Schatten stellen könnte - auch den Europapark im baden-württembergischen Rust. Die britische Zeitung „The Sun“ berichtet von einem „bahnbrechenden Abkommen“, das Minister der britischen Regierung mit Comcast, den Besitzern von Universal, abgeschlossen haben. Selbst Premierminister Keir Starmer war bei der Pressekonferenz dabei.

Die Anlage würde damit der erste Universal-Themenpark in Europa werden. In Orlando und Los Angeles in den USA sowie in Japan, Singapur und China gibt es bereits Universal-Parks.

Universal-Themenpark in Europa geplant - so groß wird er!

Wie die BBC berichtet, ist der Bau der Attraktion auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Kempston Hardwick in der Grafschaft Bedfordshire geplant. Der Park läge somit etwa 70 Kilometer nördlich von London. Bis zur Eröffnung im Jahr 2031 könnten durch den voraussichtlich 2026 beginnenden Bau schätzungsweise 28.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Universal rechnet im ersten Jahr nach der Eröffnung mit 8,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Das Areal des Parks soll sich auf 192,5 Hektar erstrecken! Weitere 90,5 Hektar könnten hinzukommen, um die Verkehrsanbindung zu verbessern, berichtet BBC. Der Europapark ist zum Vergleich etwa 95 Hektar groß und Deutschlands größter Freizeitpark mit etwa 5 Millionen Besuchern pro Jahr. Er ist auch die Heimat der längsten Achterbahn Deutschlands. Der neue Universal-Park würde sich in der Liste der größten Freizeitparks in Europa einreihen.

Auch Hotel und Einzelhandelskomplex in Universal-Themenpark geplant

Universal plant neben dem Themenpark auch ein Hotel mit 500 Zimmern sowie einen Einzelhandelskomplex. „The Sun“ schreibt, dass der Park sogar einen eigenen Bahnhof erhalten solle. Doch die Vorschläge müssen noch vom Ministerium für Wohnungswesen, Kommunalwesen und kommunale Verwaltung abgesegnet werden.

Die Bewohner der umliegenden Dörfer reagierten demnach überwiegend positiv auf die Pläne. Universal sagte, bei einer Umfrage unter mehr als 6000 Menschen und Organisationen vor Ort würden 92 Prozent das Projekt unterstützen. Der Bürgermeister von Bedford sagte gegenüber BBC Breakfast, es handele sich um die „beste Nachricht für die Stadt seit sehr langer Zeit“.