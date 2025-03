Europapark-Fans aufgepasst: Das ist der neue Eröffnungstag!

Die meisten Freizeitparks in Deutschland sind den Winter über geschlossen. Fans der Parks können es im Frühjahr deshalb kaum erwarten, bis die Freizeitorte ihre Pforten wieder öffnen. Der größte und bekannteste Park Deutschlands - der Europapark im baden-württembergischen Rust - hat bekannt gegeben, wann er im Jahr 2025 wieder eröffnet.

Die Schließung der Freizeitparks im Winter ist notwendig, da durch Schnee und Eis Gefahr für die Besucherinnen und Besucher besteht. Außerdem nutzen die Parkbetreiber die Zeit auch, um dringende Reparaturen vorzunehmen, die Attraktionen zu kontrollieren, aber auch neue zu bauen.

Europapark in Rust: Winterpause neigt sich dem Ende zu - das ist das Eröffnungsdatum

Doch nun neigt sich die Winterpause im Europapark langsam dem Ende zu. Das Eröffnungsdatum steht fest. Am 15. März 2025 findet in dem beliebten Freizeitpark in Rust zunächst ein Pre-Opening statt. An dem Tag gibt es für Fans des Europaparks die Möglichkeit, erstmals im Jahr Freizeitpark-Luft zu schnuppern. Auch die neuen Attraktionen können erstmals ausprobiert werden.

Die offizielle, reguläre Eröffnung in die Saison 2025 erfolgt eine Woche später: am Samstag, 22. März 2025.

Europapark wird 50 Jahre alt: Das bietet der Park in der Jubiläumssaison

Und die diesjährige Saison ist eine ganz besondere im Europapark. Denn der Freizeitpark feiert 2025 sein 50-jähriges Jubiläum. Das bekommen die Besucherinnen und Besucher des Parks zu spüren: In jedem Monat gibt es - getreu dem Motto des Europaparks: "Europa.Gemeinsam.Erleben." - verschiedene, landestypische Feste, bei denen die Gäste in die Kultur des jeweiligen Landes eintauchen können.

Am 12. Juli wird der Europapark 50 Jahre alt und bleibt an diesem Tag bis Mitternacht geöffnet. Auch an einem weiteren Tag im Sommer - an dem eine Sommerparty stattfinden soll - soll der Park bis in die Nacht geöffnet bleiben.

Erst kürzlich ist im Europapark eine neue Attraktion vorgestellt worden. Auf was genau sich die Fans des Freizeitparks freuen können, erfahren Sie hier.

Der Europa-Park zählt zu den größten Freizeitparks in Deutschland und zieht jährlich Millionen Besucher an. Der Park ist auch die Heimat der längsten Achterbahn in Deutschland.

Der Europa-Park in Rust: Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Eröffnung: 12. Juli 1975

Besitzer: die Familie Mack

Lage: Rust, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Besucher: 6 Millionen (im Jahr 2023)

Fläche: 95 Hektar

Aufbau: 20 Themenbereiche, 100 Attraktionen

Highlights: Silver Star Achterbahn, Wodan Holzachterbahn, Indoor-Achterbahn Eurosat

Events: Miss Germany-Wahl, Science Days, Halloween, Winterzauber