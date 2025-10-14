Rückruf von beliebtem Tofu und veganer Lasagne: Auch wegen Krankheitserregern!

Lebensmittel-Rückruf aktuell: In vielen Supermärkten gibt es Tofu und Lasagne in den Regalen. Doch zwei Sorten Tofu und eine vegane Lasagne sind aktuell von einem Lebensmittel-Rückruf betroffen. Das sind die zurückgerufenen Produkte und die Gründe dafür:

Dieser Tofu und diese vegane Lasagne sollte momentan nicht gegessen werden

Von dem Rückruf vom Montag, 13.10.25, betroffen sind:

Alnatura Räuchertofu, ungekühlt, 200 Gramm

dmBio Tofu Natur, 200 Gramm

EDEKA Herzstücke vegane Lasagne mit Linsenbolognese, 400 Gramm

„Alnatura Räuchertofu“: Rückruf wegen Haltbarkeit

Das Produkt „Alnatura Räuchertofu, ungekühlt in der 200 Gramm-Packung wurde zurückgerufen, weil es im Rahmen der Produktion zu einer unzureichenden Erhitzung kam. Dies führt dazu, dass die angegebene Haltbarkeit nicht sicher gewährleistet werden kann. Ein vorzeitiger Verderb kann nicht ausgeschlossen werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, um das es geht ist der 05.07.2026.

Das Produkt wurde in Deutschland über Alnatura-Filialen und weitere Handelsketten vertrieben. Vom Verzehr des Produkts mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum wird abgeraten. Kunden, die eine Packung zu Hause haben, können diese zurückbringen und erhalten Ersatz.

„dmBio Tofu Natur“ wegen Krankheitserregern zurückgerufen

Ebenfalls zurückgerufen wurde ein weiterer Tofu. Es handelt sich um „dmBio Tofu Natur“ in der 200 Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2026 und der Charge 97112.

Bei dem Tofu kam es im Produktionsprozess zu einer unzureichenden Erhitzung. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein unerwünschtes mikrobiologisches Wachstum des Krankheitserregers Bacillus cereus auftritt.

Isst man den Tofu, kann das zu Erbrechen und oder Durchfall führen. Weitere dmBio Produkte sind nicht betroffen. Kunden werden gebeten, die genannten Tofu-Packungen ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Rückruf von „EDEKA Herzstücke vegane Lasagne“ wegen Allergenen

Auch die „EDEKA Herzstücke vegane Lasagne mit Linsenbolognese“ in der 400 Gramm-Packung wird aktuell zurückgerufen. Betroffen sind die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.10.2025.

Der Grund: Wegen eines Produktionsfehlers ist in dem Produkt das Allergen Soja enthalten. Das Produkt ist im Übrigen qualitativ einwandfrei und kann von Nicht-Sojaallergikern bedenkenlos konsumiert werden. Jedoch können nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe Allergien auslösen.

Sojaallergiker sollten das Produkt daher nicht essen. Sie können den Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Produktrückrufe aktuell: Diese Produkte sollen zurückgegeben werden

In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten Hersteller Salami, Käse und Milch aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.