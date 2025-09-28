Rückruf bei Rewe: Durchfall-Alarm bei beliebter Salami!

Lebensmittel-Rückruf aktuell: Bei Rewe steht sie in vielen Filialen in den Regalen - die „Genießer Salami im Pfeffermantel“ von Wilhelm Brandenburg. Jetzt wird das Produkt zurückgerufen. Betroffen sind die 80-Gramm-Packungen mit den Haltbarkeitsdaten 15.10.2025 und 23.10.2025. Der Grund: Bei Tests wurden E.coli-Bakterien (STEC) nachgewiesen.
Die Salami wurde bundesweit verkauft - von Bayern über Hessen bis nach Berlin und Sachsen. Kunden, die eine Packung mit den betroffenen Daten zu Hause haben, sollten sie nicht essen, heißt es unter anderem auf dem Portal lebensmittelwarnung.de.
Rewe nimmt die Ware auch ohne Kassenbeleg zurück und erstattet den Kaufpreis.
Eine Infektion mit den nachgewiesenen Bakterien kann nach wenigen Tagen zu Durchfall und Bauchschmerzen führen. In schweren Fällen treten blutiger Durchfall, Fieber oder ein akutes Nierenversagen (HUS) auf.
Wer nach dem Verzehr Beschwerden entwickelt, sollte sofort ärztliche Hilfe suchen und auf den möglichen Zusammenhang hinweisen.
Salami-Rückruf bei Rewe: Diese Wurst von Wilhelm Brandenburg ist betroffen
- Produkt: Genießer Salami im Pfeffermantel, 80 Gramm
- Marke: Wilhelm Brandenburg (Rewe)
- Haltbarkeit: 15.10.2025 und 23.10.2025
- GTIN: 4337256974257
- Hersteller: Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH, Sassenberg-Füchtorf
- Betroffene Regionen: bundesweiter Verkauf in 16 Bundesländern
- Empfehlung: Nicht verzehren, Rückgabe im Handel, Kaufpreis wird erstattet
Shigatoxin-bildenden Escherichia coli, auch (STEC)-Keime, gehören zu den gefährlichsten Varianten von E.coli und können schwere Durchfallerkrankungen verursachen.
In den vergangenen Monaten kam es bereits zweimal zu einem Salami-Rückruf bei einem anderen bekannten Hersteller, der ebenfalls bei Rewe, Edeka, HIT oder Kaufland in den Regalen steht. Wiltmann musste Chargen seiner „Rein Rind Salami“ zurückrufen.
In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten Hersteller Salami, Käse und Milch aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.
