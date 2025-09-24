Rückruf bei bekanntem Gewürz-Hersteller: Basilikum könnte Salmonellen enthalten

Die Gewürzmarke Ostmann ruft ein Basilikum-Produkt zurück. In einer 25-Gramm-Packung des getrockneten Krauts wiesen Kontrollen Salmonellen nach.

Betroffen ist ausschließlich die Charge 502085 mit Haltbarkeitsdatum Ende Juni 2028. Andere Ostmann-Produkte gelten nach Angaben des Herstellers als unbedenklich.

Das Basilikum-Gewürz gelangte über die Fuchs-Gruppe bundesweit in den Handel – von Supermärkten bis zu kleineren Lebensmittelgeschäften. Verbraucher in allen 16 Bundesländern könnten die Packungen gekauft haben.

Rückruf von Basilikum-Gewürz von Ostmann - die Eckdaten

Produkt: Ostmann Basilikum gerebelt, 25 g

Charge: 502085, Haltbarkeit Ende 06/2028

Grund: Salmonellen nachgewiesen

Gesundheitsgefahr: Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen, Fieber

Vertrieb: bundesweit über Fuchs-Gruppe, alle Bundesländer betroffen

Rückgabe: im Markt oder an Fuchs Gewürze GmbH, Kaufpreis wird erstattet

Icon vergrößern Rückruf: Ostmann Basilikum gerebelt von Fuchs Gewürze - eine Charge sollte wegen Salmonellengefahr nicht verzehrt werden. Foto: Fuchs Gewürze GmbH Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rückruf: Ostmann Basilikum gerebelt von Fuchs Gewürze - eine Charge sollte wegen Salmonellengefahr nicht verzehrt werden. Foto: Fuchs Gewürze GmbH

Salmonellen: Basilikum von Hersteller Fuchs zurückgerufen

Salmonellen können binnen weniger Tage nach dem Verzehr Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber auslösen. Besonders Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet. Wer nach dem Konsum Beschwerden bemerkt, sollte ärztliche Hilfe suchen.

Rückruf! Das sollten Verbraucher jetzt tun

Kundinnen und Kunden sollen die betroffenen Beutel nicht verwenden und sie entweder im Geschäft zurückgeben oder direkt an die Fuchs Gewürze GmbH, Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen am Teutoburger Wald senden.

Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Produktrückrufe aktuell: Diese Produkte sollen zurückgegeben werden

In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten Hersteller Salami, Käse und Milch aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.