Entwurmungsmittel-Rückstände! Belastete Milch wird zurückgerufen

Milch-Rückruf aktuell: Die Monolith International GmbH ruft die „Ferma“ Trinkmilch mit 2,5 Prozent Fett zurück. Die Milch gibt es unter anderem im „Mix Markt“ zu kaufen - einem Supermarkt für osteuropäische Spezialitäten, der unter anderem in Kempten im Allgäu, Senden bei Ulm oder Weingarten bei Ravensburg Läden unterhält.

Betroffen ist die „Ferma“ UHT-Trinkmilch (2,5 % Fett, 900 g / 873 ml): Bei Kontrollen wurden in der Milch Rückstände eines Entwurmungsmittels entdeckt – und zwar in einer Menge, die über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert liegt. Betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Dezember 2025.

Der Hersteller Monolith bittet Kundinnen und Kunden, die Milch nicht zu trinken. Wer eine Packung zu Hause hat, kann sie im Geschäft zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet. Das berichtet unter anderem das Portal lebensmittelwarnung.de.

Rückrufe aktuell: Warum wird die Milch zurückgerufen?

In der Milch wurden zu hohe Mengen des Wirkstoffs Triclabendazol gefunden. Dabei handelt es sich um ein Medikament aus der Tiermedizin, das Rinder und Schafe gegen Parasiten schützt. Für Lebensmittel wie Milch gibt es in der EU strenge Grenzwerte.

Wichtig: Wird der Grenzwert überschritten, legen Vorschriften ein vorsorgliches Zurückziehen des Produkts nahe — nicht weil automatisch eine akute Vergiftungsgefahr besteht, sondern um jegliches gesundheitliches Risiko auszuschließen.

Milch-Rückruf: Diese Chargen „Ferma“ UHT-Trinkmilch sind betroffen

Produkt: „Ferma“ UHT-Trinkmilch, 2,5 % Fett

Verpackungsgröße: 900 g / 873 ml

Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.12.2025

Hersteller: Monolith International GmbH, Herrenberg

Vertrieb: unter anderem in MixMarkt-Filialen

Betroffen sind nach Angaben des Herstellers zehn Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Milch Rückruf: Dieses Produkt, das es unter anderem bei „Mix Markt" zu kaufen gab, sollte nicht verzehrt werden. Foto: © MONOLITH INTERNATIONAL GMBH

Mix Markt-Milch zurückgerufen: Das können Sie tun

Nicht verzehren. Betroffene Milch lieber wegstellen.

Zurückbringen. Abgabe im jeweiligen Markt, Kaufpreis gibt es zurück – auch ohne Bon.

Fragen? Der Hersteller hat eine kostenlose Hotline eingerichtet: 0800 66 66 548 .

Symptome? Bei gesundheitlichen Beschwerden nach dem Verzehr suchen Sie ärztlichen Rat und informieren ggf. das Gesundheitsamt.

Hintergrund: Triclabendazol in der Milch

Triclabendazol wird in der Tiermedizin seit Jahren eingesetzt, vor allem gegen Leberegel. Kleine Spuren des Wirkstoffs dürfen in Milch vorkommen – die Grenzwerte sind so niedrig angesetzt, dass keine Gefahr für die Gesundheit entsteht. Wird dieser Wert überschritten, wie im aktuellen Fall, reagieren Hersteller und Behörden sofort mit einem Rückruf.

Produktrückrufe sorgten aktuell für Schlagzeilen

In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten verschiedene Hersteller Salami, Käse und Eis aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.