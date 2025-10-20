Keinesfalls essen! Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl

Lebensmittel-Rückruf aktuell: Bei Lidl stehen sie in vielen Bundesländern - so auch in Bayern - im Regal: Butterwaffeln mit Sirup in der 560 Gramm Packung vom niederländischen Lieferanten „Biscuit international“.

Lebensmittel-Rückruf: Süßigkeiten aus dem Lidl-Sortiment betroffen

Jetzt ist klar: Kunden sollten die Süßigkeit bei bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten „aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr“ beim Verzehr keinesfalls konsumieren, berichtet lebensmittelwarnung.de. Denn es können Metallteile enthalten sein.

Das betroffene Produkt „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g“ wurde demnach bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Die Süßigkeit kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis soll selbstverständlich erstattet werden - auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl aktuell - dieses Produkt ist betroffen

Produkt: Butterwaffeln mit Sirup

Hersteller: „Biscuit international“

Verpackungseinheit: 560g

Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten: 09.12.2025 / 15.12.2025 / 16.12.2025 / 17.12.2025 / 22.12.2025

Empfehlung: Nicht verzehren, Rückgabe im Handel, Kaufpreis wird erstattet

Produktrückrufe aktuell: Diese Produkte sollen zurückgegeben werden

In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten Hersteller Salami, Käse und Milch aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.