Das sind fünf der schönsten Höhlen in Baden-Württemberg

Wer einen Ausflug mit der Familie in Baden-Württemberg machen möchte, denkt wohl zuerst an Wanderungen, Badespaß an einem der zahlreichen Seen oder an einen gemütlichen Shoppingtrip in einer der malerischen Altstädte.

Doch gerade im Sommer sind auch die kühlen Höhlen in Baden-Württemberg ein lohnenswertes Ausflugsziel. Vor allem die Schwäbische Alb hat in dieser Hinsicht Einiges zu bieten, schließlich ist sie das höhlenreichste Gebiet in Deutschland. Aber auch in anderen Winkeln des Bundeslandes gibt es Höhlen, die einen Besuch wert sind. Wir stellen fünf davon vor.

Deutschlands einzige begehbare Schachthöhle - die Laichinger Tiefenhöhle

Die 1892 entdeckte Tiefenhöhle in Laichingen im Landkreis Tübingen eignet sich für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Über mehrere Treppen können die Besucher bis zu 55 Meter in die Tiefe hinabsteigen. Im Inneren gibt es nicht nur die Steinkulisse zu bewundern, sondern auch einen Spielplatz und ein Rasthaus. Noch vor der Höhle befindet sich ein Museum, in dem Besucher erfahren können, wann und wie die Höhle entstanden ist.

Die Tiefenhöhle auf der Schwäbischen Alb ist Deutschlands einzig begehbare Schachthöhle. In einer solchen führen die Gänge überwiegend abwärts. Insgesamt ist die Laichinger Tiefenhöhle 1372 Meter lang und 90 Meter tief. Die Höhle hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder.

Eine der schönsten Höhlen in Baden-Württemberg: Die Tschamberhöhle mit Wasserfall

Einen unterirdischen Wasserfall besichtigen? Das geht in der Tschamberhöhle in Rheinfelden im Landkreis Lörrach. Der innerhalb der Höhle verlaufende Bach stürzt aus etwa fünf Metern in die Tiefe - das Highlight am Ende der Tour durch den Komplex. Etwa ein Drittel der insgesamt 1,6 Kilometer langen Höhle im Schwarzwald ist für Besucher betretbar.

Die Tschamberhöhle ist eine von nur drei begehbaren Muschelkalkhöhlen in Deutschland. Besucher betreten sie mit Helm und Taschenlampe und folgen den Gängen, Hallen und Schluchten bis zum Wasserfall. Die Temperatur im Innern liegt konstant bei etwa 10 Grad Celsius. Von April bis Oktober hat die Höhle immer sonntags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Eintritt 5,50 Euro, für Kinder unter 15 Jahren 3,50 Euro.

Die längste begehbare Tropfsteinhöhle Deutschlands - die Charlottenhöhle

Eine weitere deutsche Rekord-Höhle liegt auf der Schwäbischen Alb. Die 1893 entdeckte Charlottenhöhle in Giengen an der Brenz im Landkreis Heidenheim ist 587 Meter lang - und damit die längste begehbare Tropfsteinhöhle in ganz Deutschland. Benannt ist sie nach der damaligen Königin Charlotte von Württemberg.

Im Innern der etwa 35 Millionen Jahre alten Höhle liegt die Temperatur ganzjährig bei 9 Grad Celsius. Auf dem Erlebnispfad können Besucher zudem an insgesamt acht Stationen eine Zeitreise bis zurück in die Urzeit unternehmen. Für Erwachsene kostet der Eintritt 7 Euro, für Kinder 5 Euro. Die Höhle, die nur mit Führung besichtigt werden kann, hat von April bis Ende Oktober von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.

Mit dem Boot in eine der schönsten Höhlen in Baden-Württemberg

Die einzige mit einem Boot befahrbare Höhle und zudem die tiefste erforschte Unterwasserhöhle Deutschlands befindet sich ebenfalls auf der Schwäbischen Alb. Die insgesamt rund 1,3 Kilometer lange Wimsener Höhle liegt zwischen Hayingen und Zwiefalten im Landkreis Reutlingen und ist seit 1803 für Besucher geöffnet.

Mit einem kleinen Boot fährt man dort etwa 70 Meter in das Innere der Höhle, der Fährmann erzählt dabei Spannendes rund um die Geschichte der Höhle. Ab Ende März lässt sich die Wimsener Höhle wieder besichtigen, darüber hinaus ist auch das Schloss Ehrenfels und das Glastal in der Nähe einen Abstecher wert.

Die Bärenhöhle - eine der meistbesuchten Höhlen der Schwäbischen Alb

Mit mehreren zehntausend Besuchern zählt die erst 19149 entdeckte Bärenhöhle in Sonnenbühl-Erpfingen zu den meistbesuchten und bekanntesten Höhlen der Schwäbischen Alb. Ihren Namen verdankt sie den Skeletten von Höhlenbären, die bei der Freilegung der Höhle gefunden wurden - und die Besucher nun teils besichtigen können.

Von April bis Oktober können Besucher täglich von 9 bis 17.30 Uhr die rund 300 Meter lange Reise in den Höhlenkomplex antreten. Der Eintritt in die Höhle kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder 5 Euro. Zudem attraktiv für Familien: Auf der Bärenhöhle befindet sich der Freizeitpark Traumland mit Wasserspielplatz, Fahrgeschäften und Märchenwald.

