Zusammenleben mit Heidi Klum: Wann Tom Kaulitz der „unangenehme Mann“ im Haus ist

Tom Kaulitz stand schon in jungen Jahren in der Öffentlichkeit, als Gitarrist der einstigen Teenie-Band Tokio Hotel - die zurück auf der Bühne und wieder auf Tour ist. Seit 2018 ist er allerdings auch als Partner von Supermodel Heidi Klum bekannt. 2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Tom wurde damit nicht nur Ehemann, sondern heiratete sich damit auch in die Familie Klum ein: Denn Heidi Klum ist vierfache Mutter. Das machte Tom Kaulitz schlagartig zum vierfachen Stiefpapa. Nun verriet er, wie es ihm in dieser Rolle geht - und deutet den ein oder anderen Seitenhieb auf den eigenen Schwiegervater an.

Tom Kaulitz: „Schwiegervater als letztes“

Zu dem Thema äußerte sich Tom Kaulitz im Dialog mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz, der bei Tokio Hotel am Mikrofon steht. Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ unterhalten sich die beiden regelmäßig über Tagesaktuelles und Privates und stellen sich auch mal den Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern.

So auch in der Folge vom 15. April, nachdem sich die Brüder über das Coachella-Festival ausgetauscht hatten. Eine Hörerin bat die beiden, einzuordnen, ob sie in einer Ehe lieber mit der Schwiegermutter, dem Schwiegervater, der Schwägerin oder dem Schwager unter einem Dach zusammenleben würden.

Erst einmal verständigten sich die beiden Brüder auf ihre eigenen Beziehungsverhältnisse: Wer ist wessen Schwager, wer sind wessen Schwiegereltern? Dann diskutierten sie über das gewünschte Ranking. „Das kommt natürlich auf die Situation an“, meinte Bill Kaulitz. Die beiden wurden sich schnell einig: Schwägerin oder Schwager sind als Mitbewohnerin oder Mitbewohner favorisiert. „Schwiegermutter würde ich aber eher als Schwiegervater, Schwiegervater als letztes“, fasst Tom Kaulitz die Reihenfolge zusammen.

Tom Kaulitz: Stiefvater sei „jemand, der eigentlich gegen die Hochzeit war“

Was er dann ausführt, lässt tief blicken: „Der Schwiegervater ist oft immer ein Grummel. Das ist immer jemand, der eigentlich gegen die Hochzeit war, dem das alles zu viel ist. Der halt so ein bisschen grummelig wird im Alter“, so der Gitarrist. Ob das wohl eine Anspielung auf den eigenen Schwiegervater, Günther Klum, ist?

Heidi Klums Vater war selbst nicht bei der Hochzeit 2019 auf Capri dabei, führte die erfolgreiche Tochter nicht - wie es oft als Tradition gepflegt wird - zum Altar. Gegenüber der Bild soll Günther Klums Frau Erna erklärt haben, dass ihr Mann die Hochzeit damals wegen einer anstehenden OP sausen gelassen haben soll.

In einem RTL-Report hieß es dann, dass der Termin möglicherweise mit einer Beerdigung kollidierte. Ganz glauben wollten die Fans der Klums das alles aber nicht, immer wieder gab es Spekulationen, dass zwischen Papa Klum, Tochter und Schwiegersohn der Haussegen schief hängen soll.

Tom Kaulitz‘ Aussage im Podcast mit seinem Bruder könnte diese Diskussionen erneut anheizen. Aber vielleicht war das Gedankenexperiment, das die Hörerin angestoßen hat, ja auch nur hypothetisch. Schließlich sieht es derzeit nicht danach aus, als würden Günther Klum von nach Los Angeles - oder Tom Kaulitz und Heidi Klum nach Bergisch Gladbach umziehen.

Tom Kaulitz: Dann ist er ein „unangenehmer Mann im Haus“

Dass Tom Kaulitz mit seiner Aussage über Schwiegerväter vielleicht weniger an seinen eigenen, sondern eher an Schwiegerväter im Allgemeinen gedacht hat, könnte man aus seiner weiteren Ausführung lesen. Er gab zu: „Ich muss sagen, ich bin auch so. Ich bin auch so ein Grummeliger“, so Kaulitz, der seine Rolle als vierfacher Stiefvater zu Hause in Hollywood ernstzunehmen scheint. „Wenn die Kinder jemanden nach Hause bringen, wenn ich weiß, das ist jemand, den sie interessant finden für eine Liebelei, dann bin ich ganz streng. Da stelle ich ganz tricky Questions.“

Er sei dann ein „richtig unangenehmer Mann im Haus“, der potenzielle Partnerinnen und Partner der Stiefkinder mit „ganz ausgewählten Fragen“ in schwierige Situationen bringe, scherzte der 35-Jährige. Die Kinder von Klum heißen Leni, Henry Samuel, Johan und Lou.

Leni Klum wohnt allerdings nicht mehr bei Mama und Stiefpapa, sondern ist mit ihrem Freund nach New York gezogen. Sie ist selbst Model, in den USA aufgewachsen, aber bezeichnet den ein oder anderen Charakterzug an sich selbst als „typisch deutsch“.

Übrigens: So einig wie beim Ranking der Schwiegerfamilie sind sich die beiden Kaulitzbrüder nicht immer. Bill Kaulitz zeigte sich nach einem Geständnis seines Bruders Tom wütend.