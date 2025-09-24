Wer wird Millionär? Kandidat vom Bodensee verrät Günther Jauch sein eigenartiges Dusch-Ritual

Es war eine denkwürdige Sendung von „Wer wird Millionär?“, die am Montag, 22. September, über die TV-Bildschirme flackerte. Darin: Ein hochbegabter Kandidat mit einem IQ von 150, ein Ex-Kandidat im Publikum, der mal Kondom-Tester war und ein Kandidat vom Bodensee, der ein recht ungewöhnliches Dusch-Ritual pflegt:

„Wer wird Millionär?“-Kandidat duscht in Embryonalstellung

Bei letzterem handelt es sich um Simon Bachtler aus Mühlhausen, nahe des Bodensees. Dem stellte Jauch nach den ersten Quiz-Fragen eine persönliche Frage: Von seiner Redaktion wisse der Moderator, dass Bachtler eine doch eher ungewöhnliche Dusch-Gewohnheit habe. Der Mühlhausener räumte daraufhin ein, dass er gerne mal bis zu 45 Minuten dusche, woraufhin bereits ein Raunen durchs Publikum ging.

Doch Simon Bachtlers Dusch-Ritual ging noch weiter. Der WWM-Kandidat erzählte, dass er auch gerne in einer besonderen Stellung dusche. Er lege sich dazu in die Dusche - und zwar in Embryonalstellung. Dafür habe er sich zu Hause eigens eine besonders große Dusche eingebaut.

Sohn von Bodensee-Kandidat benutzt WWM als Schlafmittel

Manchmal würde er bei seinem Dusch-Ritus sogar einschlafen, gab der Mühlhausener auf Rückfrage von Jauch zu. „Ein Traumkunde für jedes Wasserwerk“, witzelte der WWM-Moderator daraufhin. Das Thema Schlaf ging jedoch noch weiter. Bachtler erzählte Jauch, dass das Schlafmittel seines Sohnes tatsächlich die Sendung „Wer wird Millionär?“ sei. Bei der 3-Millionen-Euro-Woche habe der Junge erstmals durchgeschlafen, berichtete Bachtler, während das Publikum in Gelächter ausbrach.

„Das ist das Geheimnis meines Erfolges“, antwortete Günther Jauch schlagfertig. „Um 20.25 Uhr sind im Grunde schon 40 Prozent der Leute eingeschlafen. Der Fernseher läuft aber weiter“, erklärte er fachmännisch. „Dann ist aber aufgezeichnet worden, dass sie den ganzen Abend vor dem Fernseher gesessen haben. So entstehen die wunderbaren Quoten. Das weiß aber niemand“, meinte der Moderator, während das Publikum erneut lachte.

Gute Einschaltquoten für „Wer wird Millionär?“ am Montag, 22.9

Zum Einschlafen war die Sendung „Wer wird Millionär?“ gestern, am Montag, 22. September, jedoch sicher nicht. Die Quiz-Show bei RTL überzeugte am Montagabend mit recht guten Quoten. Nach der Tagesschau war das Quiz mit Moderator Günther Jauch in beiden jungen Zielgruppen das meistgesehene Format des Tages und holte sich die Primetime-Siege.

Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die neueste Folge einen starken Marktanteil von 12,5 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 15,4 Prozent Marktanteil ermittelt.

2,91 Mio. Menschen ab 3 Jahren (Marktanteil: 14,6 Prozent) sahen insgesamt zu.

Simon Bachlter gewinnt 32.000 Euro

Auch Simon Bachtler überzeugte im Anschluss an seine Dusch-Beichte. Der Kandidat vom Bodensee kam bis zur 64.000-Euro-Frage: „Der höchste Wolkenkratzer welches Kontinents steht in einer noch namenlosen zukünftigen Hauptstadt?“ Bei der Frage gab Bachtler auf und ging mit 32.000 Euro. Die Antwort wäre Afrika gewesen.

„Wer wird Millionär?“ gibt es auch bei RTL+.