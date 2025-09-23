Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Dienstag

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 23.9. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Dienstag, 23.9.

Hendrik Wüst (CDU) Ministerpräsident NRW

Sandra Navidi, Autorin und USA-Expertin

Eric T. Hansen, US-Autor

Christian Berkel, Schauspieler und Autor

Theo Koll, TV-Moderator

Yasmine M'Barek, Redakteurin

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Dienstag?

Über die schwarz-roten Reformpläne: Im Studio bei Maischberger ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU).

Über den Mord an Charlie Kirk und die politische Lage in den USA: Im Gespräch mit Sandra Maischberger sind die USA-Expertin Sandra Navidi und der US-Autor Eric T. Hansen.

Es kommentieren: Der Schauspieler und Autor Christian Berkel, der Phoenix-Moderator Theo Koll und die Journalistin der Wochenzeitung Die Zeit Yasmine M’Barek.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 23.9. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Mi., 24.09.25 | 01:50 Uhr | Das Erste

Mi., 24.09.25 | 20:30 Uhr | tagesschau24

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.