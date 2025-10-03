Panne bei Wiesn-Vorbereitung: Tom Kaulitz verzweifelt an Dirndl von Heidi Klum

Das war eine absolute Premiere für Heidi Klum: Mit 52 Jahren war das Supermodel am 20. September zur Eröffnung der Wiesn 2025 das erste Mal auf dem Oktoberfest in München. Als großer Bayern-Fan hat Klum zwar schon häufiger Tracht getragen – trotzdem kam es bei der Wiesen-Vorbereitung zu einer kleinen Outfit-Panne. Neben Ehemann Tom Kaulitz mussten auch ihre Mutter Erna Klum sowie eine Freundin des Paares zu Hilfe eilen.

Übrigens: Heidi Klum hat in diesem Jahr eine neue Show bekommen. Mit dem „HeidiFest“ hat das Model kurz vor dem Oktoberfeststart ihre erste eigene TV-Wiesn gefeiert und dazu zahlreiche Musik- und Schlagergrößen eingeladen. Zu Werbezwecken ist das Model sogar unangekündigt in eine Live-Show des BR geplatzt.

Wiesn-Vorbereitung bei Heidi Klum: „Wie viele Leute braucht es, um ein Dirndl zuzumachen?“

Bevor Heidi Klum zusammen mit Tom und Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest im Käferzelt feiern konnte, gab es für die 52-Jährige noch eine Hürde zu überwinden – zeigt ein Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. Darin zu sehen: Klum aus der Vogelperspektive mit noch halb aufgeknöpftem Dirndl. Vor ihr steht Tom Kaulitz, der versucht, das weiße Kleid entlang der vielen kleinen Ösen und Häkchen zu schließen – vergeblich. Er pausiert, sieht irritiert aus und sagt schließlich: „Also meiner Meinung nach ist das falsch.“

Kein Problem für Heidi Klum. „Dann mach es mal richtig“, fordert sie ihren Ehemann auf. Der Tokio-Hotel-Star hat Zweifel: „Ne, das ist falsch genäht“, glaubt er. Nach diesem Satz schaltet sich auch Heidis Mutter, Erna Klum, ein. Sie inspiziert das halb offene Dirndl. Die abwechselnd angebrachten Haken und Ösen passen nicht richtig zusammen. „Hast du denn beim Richtigen angefangen, Tom?“, fragt sie ihren Schwiegersohn skeptisch. „Da unten ist noch ein Haken. Hattest du den?“, sagt sie. „Ja, und guck mal, beim nächsten sind zweimal Haken“, erwidert der Gitarrist.

Das Dirndl geht nicht zu, bis schließlich eine Freundin von Heidi Klum und Tom Kaulitz die Erlösung bringt. Ganz unten war ein Stoffhaken, den sowohl Tom als auch Erna übersehen hatten, wodurch der Rest nicht mehr zusammenpasste. Erleichterung und eine belustigte Heidi Klum, die in die Kamera fragt: „Wie viele Leute braucht es, um ein Dirndl zuzumachen?“ Die Antwort in diesem Fall: Drei.