Weltpremiere: Viele Stars bei „Das Kanu des Manitu“ in München dabei

Wenn Michael „Bully“ Herbig einen neuen Film veröffentlicht, dann sind auch viele Stars auf dem roten Teppich dabei. Nicht anders war es am Dienstagabend im Mathäser-Filmpalast in München. Allen voran Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian strahlten um die Wette.

Icon Galerie 8 Bilder Der Nachfolger des erfolgreichen Filmes "Der Schuh des Manitu" hat am Dienstag Weltpremiere in München gefeiert. Dabei waren auch etliche Promis. Einen seltenen öffentlichen Auftritt hatte der Schauspieler Ottfried Fischer. Der Film kommt am 14. August 2025 in die Kinos.

Seltener Gast bei Premiere von „Das Kanu des Manitu“ - Ottfried Fischer

Die Kameras der Fotografen entdeckten ebenfalls einen besonderen Gast am Premierenabend. Kultschauspieler Ottfried Fischer und seine Frau Simone Fischer gaben sich ebenfalls die Ehre. Öffentliche Auftritte von Fischer sind mittlerweile selten geworden. Der Grund: Der ehemalige „Der Bulle von Tölz“-Star ist seit Jahren an Parkinson erkrankt.

„Das Kanu des Manitu“ - ab 14. August im Kino

Der neue Herbig-Film „Das Kanu des Manitu“ kommt am 14. August 2025 in die deutschen Kinos und ist der langersehnte zweite Teil des Blockbusters „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001. Die Westernkomödie hatte über 11 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. In den Hauptrollen des neuen Films sind erneut Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian zu sehen.