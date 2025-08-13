„Man trinkt hier 4-Spiurige“! Bachelor-Freundin Katja entdeckt die Festwoche

Seit dem Ende der gemeinsamen Bachelor-Staffel sind Ex-Bachelor Dennis Gries aus Kempten und die Siegerin der Staffel, Katja Geretschuchin ein Paar und leben mittlerweile auch zusammen im Allgäu. Jetzt hat Dennis seine Katja erneut zur Allgäuer Festwoche mitgenommen - ihr zweiter Besuch.

Dennis und Katja auf der Festwoche: Zum ersten Mal im Dirndl

Während Katja im vergangenen Jahr noch ohne Dirndl auf der Festwoche unterwegs war, traute sich die 30-Jährige heuer in Tracht auf die Messe. Dennis war begeistert und schrieb auf Instagram: „Die Düsseldorfer Maus ist endlich angekommen!“ Tatsächlich machte die Rheinländerin eine gute Figur in Allgäuer Tracht, wie viele Follower fanden.

Katja lernt die Allgäuer Festwoche besser kennen

So richtig warm geworden ist die 30-Jährige mit der Allgäuer Festwoche aber wohl noch nicht. Auf Instagram teilte sie einige Entdeckungen, die sie teils etwas erstaunt zurückgelassen haben. Unter dem Titel „Dinge, die ich im Allgäu auf der Festwoche gelernt habe“ lässt sie ihre Fans daran teilhaben.

Die Sache mit dem Bierglas - Katja entdeckt die „Maß Bier“

In Düsseldorf wird Bier üblicherweise in eher kleineren Maßeinheiten getrunken - auf der Festwoche dagegen ist es üblich, eine Maß zu trinken. Dazu schreibt die 30-Jährige: „Maß ist kein Maßstab, sondern ein Liter Bier - Wenn du zu langsam bist, wird sie „Lack““.

Das Problem mit der Schleife an der Dirndlschürze

Eine Regel, an der auch schon andere gescheitert sind, ist die Frage, wo die Schleife der Schürze gebunden wird. Katja hats entdeckt und erklärt ihren Followern: „Rechts = vergeben, Links = Single, Mitte = Unschlüssig/offen, Hinten = verwitwet oder Kellnerin“

Dirnd ist nicht gleich Dirndl: Heirat oder Feier?

Vor ihrem zweiten Besuch auf der Allgäuer Festwoche hat sich die Wahl-Allgäuerin ein Dirndl gekauft. Was ihr aber auch nach dem Kauf ein Rätsel ist: Wann ist ein Dirndl normal und wann ein „Hochzeitsdirndl“? „Ich checke immer noch nicht, woran ich das erkennen soll“, schreibt Katja ihren Fans.

„4-Spurige“ auf der Festwoche: Katja kanns nicht fassen

Das Kultgetränk auf der Allgäuer Festwoche ist die sogenannte Vierspurige. Das Rezept ist relativ simpel: Mineralwasser, Sprite, Rot- und Weißwein und fertig ist der Klassiker der Festwoche. Dennis Freundin Katja konnte sich damit bislang aber noch nicht anfreunden. Ihre Reaktion auf Instagram: „Wer kommt auf so ne Idee? Hab ich nicht getrunken“. Übrigens, die Vierspurige kommt üblicherweise auch im Maßkrug daher!

Lieber länger als zu kurz - Katja überrascht über Dirndl-Gebot

Katja liebt Mode - dass ein Dirndl allerdings eine gewisse Länge haben sollte, war der Düsseldorferin neu. „Traditionell geht der Rock mindestens eine Handbreit über das Knie“, schrieb sie überrascht. Die Fans stört das aber nicht, die 30-Jährige bekommt für ihre Dirndl-Styles viele positive Reaktionen.

Allgäuer Festwoche: Der Reiz fehlt, wenn man nur wenige Menschen kennt

Eine weitere Erkenntnis: Die Allgäuer Festwoche ist für viele Einheimische deshalb ein besonderes Event, weil sich hier viele Menschen treffen, die sich sonst nur selten über den Weg laufen. Für viele ist die Festwoche deswegen eine Art „Klassentreffen“. Für die Neu-Allgäuerin Katja fehlt da natürlich ein wesentlicher Aspekt. Ihr ist das aber egal. „Und ich bin Katja, kenne so gut wie keinen aber bin auch dabei“, schreibt sie gut gelaunt weiter.

Nicht immer nur Festwoche: Katja und Dennis bei Filmpremiere in München

Am Dienstag ging es für Katja und Dennis Gries dann allerdings nicht auf die Festwoche. Statt Bierzelt und Wirtschaftsschau genossen beide die Filmpremiere zu Bully Herbigs neuem Film „Das Kanu des Manitu“ in München.